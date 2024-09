Bebe Vio : qui est l'escrimeuse star, amputée des 4 membres après une méningite ?

L'Italienne sera l'une des attractions des Jeux paralympiques de Paris 2024.

Un exemple de résilience. Béatrice Vio, alias "Bebe" est une hyper star dans le monde entier et dans le monde de l'escrime dont elle est multiplement médaillée. En novembre 2008, à l'âge de 11 ans, la famille est soumise à une terrible épreuve. Atteinte d'une méningite sévère, Bebe, victime d'une grave infection sanguine, doit être amputée des deux jambes et des deux avant-bras. Elle voit également des nécroses apparaître sur son corps.

Parmi les toutes meilleures du monde dès son plus jeune âge, l'athlète ne se laisse pas abattre et reprend le sport après trois mois d'hospitalisation, et une année de rééducation. Grâce à des prothèses spécialement créées pour elle par son père et des spécialistes de Bologne, qui lui permettent de tenir un fleuret, elle peut reprendre sa carrière et fait depuis des prouesses dans sa discipline.

À seulement 27 ans, la jeune femme a remporté quatre titres de championne du monde, cinq médailles d'or aux championnats européens, et deux médailles d'or paralympiques, aux Jeux de Rio, en 2016, et de Tokyo, en 2020. Elle vise de nouveau l'or à l'occasion des JO de Paris 2024. Elle s'affiche en tout cas avec une grande ambition comme en témoigne son post Instagram il y a quelques mois où elle indique. "Je ne participerai pas aux Jeux paralympiques. Je serai en compétition durant les Jeux paralympiques de Paris (...) Les paralympiens sont souvent décrits par les médias comme des participants, et non des compétiteurs. Pour Paris 2024, il est temps de mettre les choses au clair."

Au delà du sport, l'Italienne a par ailleurs fondé la Bebe Vio Academy, un programme inclusif qui vise à promouvoir le sport paralympique et à rendre le sport accessible à tous.