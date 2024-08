Sarah Storey : 17 médailles d'or au total, de la natation au cyclisme... Qui est la star britannique ?

La para cycliste britannique est l'une des stars de sa discipline.

Le grand public ne la connaît certainement pas, mais va la découvrir à l'occasion de ces Jeux paralympiques de Paris 2024. La para cycliste Sarah Storey est l'une des athlètes ayant le plus de médaille aux paralympiques avec 17 médailles d'or et 28 au total. Née avec une malformation de la main gauche, Sarah Storey s'est d'abord lancée dans la natation. Alors que son premier entraineur lui dit qu'elle n'arrivera pas à performer, moins de 5 ans plus tard, alors qu'elle n'a seulement que 15 ans, elle repart des Jeux paralympiques de Barcelone avec deux médailles d'or sur le 100m dos et 200m 4 nages, mais aussi trois autres médailles d'argent, et une de bronze. Elle s'emparera encore de nombreuses médailles jusqu'à Athènes en natation avec dix nouvelles médailles dont trois en or.

De la natation au cyclisme

En raison de nombreuses otites, l'athlète décide par la suite de mettre un terme à sa carrière de nageuse pour se lancer à l'assaut du Vélodrome et le cyclisme sur piste. Elle va tout rafler, ou presque dans sa nouvelle discipline. À Pékin, pour ses cinquièmes Jeux, la Britannique décroche deux nouvelles médailles d'or, en poursuite individuelle et sur le contre-la-montre. Quatre ans plus tard, chez elle à Londres, elle se pare de quatre nouvelles médailles d'or. A Rio puis Tokyo elle prend six nouveaux titres, qui l'a fait entrer un peu plus dans le panthéon de l'histoire du sport britannique.