Markus Rehm : qui est la star du saut en longueur ?

Markus Rehm est l'un des meilleurs sauteurs en longueur et favori à sa propre succession à Paris.

Markus Rehm est le maître incontesté du saut en longueur. À 36 ans, le triple champion paralympique de la catégorie T64 est également cinq fois champion du monde et champion d'Europe de la discipline. Victime d'une amputation de la jambe droite en dessous du genou suite à un accident de bateau à l'âge de 14 ans, l'Allemand découvre le saut en longueur et commence à performer au niveau international en 2011, à l'âge de 23 ans.

Champion du monde pour la première fois en 2011 en classification T44, Markus Rehm domine depuis 13 ans sa discipline. Lors de son premier titre de champion paralympique en 2012 à Londres, il bat le record du monde du saut en longueur avec une marque à 7,35m, avant d'être le premier à dépasser la marque des huit mètres en 2014. Champion d'Allemagne chez les valides en 2014, il est le premier para athlète à remporter un titre en athlétisme chez les valides. Marcus Rehm tenté en 2016 et 2021 de participer aux Jeux olympiques après avoir réalisé les minimas requis, mais sa demande a finalement été repoussée, le CIO estimant que sa prothèse pouvait lui amener un avantage. L'Allemand a également participé au 4x100m paralympique avec sa sélection nationale en 2012 et 2016, remportant une médaille de bronze puis une médaille d'or. Recentré depuis uniquement sur le saut en longueur, l'Allemand n'a jamais été battu sur sa discipline phare en compétition internationale.

L'an dernier, Markus Rehm a battu une nouvelle fois son record du monde, atteignant 8,72m. Et la marque suprême chez les valides, qui culmine à 8,95m depuis Mike Powell en 1991, ne lui fait pas peur. "Je rêve de ce record magique. 8,95m est toujours le record de Mike Powell. Ça me parait tellement loin et pourtant je m'en rapproche petit à petit", a déclaré l'Allemand. "Oui c'est mon objectif."