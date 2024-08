Hector Denayer : qui est le champion de para natation ?

Hector Denayer participe à ses premiers Jeux et espère ramener une médaille

Hector Denayer vise au moins une médaille pour ses premiers Jeux paralympiques à Paris. À seulement 19 ans, le jeune Français et déjà médaillé de bronze aux championnats de monde et double médaillé d'argent cette année aux Europe. Né sans doigt à la main gauche, Hector Denayer concoure en classification SM9 et SB9, et se spécialise dans la brasse et le 200m quatre nages.

Celui qui s'entraine à Dijon espère aller chercher la médaille d'or sur le 100m brasse avait au départ plutôt visé les Jeux de Los Angeles dans quatre ans pour performer, mais son évolution rapide et ses podiums internationaux ces deux dernières années ont accéléré sa promotion. Au point que repartir sans médaille de Paris serait pour lui presque une déception.

Le programme d'Hector Denayer aux Jeux paralympiques

Vendredi 30 août : 100m brasse

Lundi 2 septembre : 50m nage libre

Jeudi 5 septembre : 200m quatre nages

Le palmarès d'Hector Denayer