Alexandra Saint-Pierre : qui est la championne du monde de para tennis de table, paraplégique après un accident ?

La Française est l'une des grandes chances de médaille aux Jeux paralympiques de Paris 2024.

Alexandra Saint-Pierre est arrivée tardivement sur le circuit internationale du tennis de table, seulement en 2019. L'athlète a été accidentée de la route en 2017 alors qu'elle étudiait encore au lycée. Malheureusement, elle devient paraplégique à cette époque et bascule dans la dépression. C'est en 2017 qu'un médecin la pousse à faire du sport pour sortir de cette dépression. "Il me disait que l'activité physique allait m'aider à sortir de chez moi. J'ai toujours aimé ça et enfant, je faisais même de la compétition. La préparation physique m'a aidé à tonifier le haut du corps et à retrouver de l'autonomie. Je me sers du tennis de table comme défouloir. Dès que quelque chose ne va pas, je file à l'entraînement pour me concentrer sur mon jeu et ça me fait un bien fou. Je ne pense à rien et j'oublie tous mes soucis. Le ping me permet de garder un équilibre psychique au quotidien. Si je me blesse et que je ne peux pas jouer, je sens que mon moral chute."

La Française a été très vite impressionnante en montant rapidement les échelons. A Grenade, en 2022, treize mois après ses premiers pas, elle décroche son premier titre de championne du monde. Elle est vice-championne d'Europe l'année suivante. Favorite pour l'or paralympique, elle est numéro 2 mondiale. "Je travaille beaucoup avec de l'analyse vidéo pour voir quels sont les schémas de jeu récurrents des adversaires. Je suis plus jeune que mes adversaires, elles ont l'expérience mais moi j'ai la progression d'une petite jeune. De leur côté, elles sont plus sur une phase de maintien de leur système de jeu.