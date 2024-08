Flora Vautier : accident, GRS, palmarès... Qui est la championne de para tennis de table ?

La Française de 19 ans est une para athlète en tennis de table.

C'est à l'âge de 13 ans que Flora Vautier est victime d'un accident de voiture en 2015. Un bouleversement dans sa vie. Paraplégique sur le coup, l'athlète espère pourtant remarcher pendant deux ans avant de comprendre qu'elle devra rester sur un fauteuil. Je ne marche plus, mais je roule, dit-elle avec humour ". " Je ne me sens pas handicapée, je veux pouvoir faire ce dont j'ai envie. Comme sauter en parachute, par exemple" explique-t-elle pour France Télévisions.

"Quand j'étais petite, mon rêve était de briller en GRS. Après mon accident, lorsque j'ai découvert le tennis de table, je me suis dit que je ferais les Jeux. Et je me dis qu'une médaille n'est pas impossible" raconte-t-elle. C'est totalement par hasard qu'elle découvre tennis de table lors d'une rencontre dans son centre de rééducation avec un ancien entraîneur. "Aujourd'hui, c'est mon travail, mon quotidien, toute ma vie." Son palmarès déjà pour elle, en 2019 et 2022, elle décroche une médaille d'or aux Jeux européens de la jeunesse et une médaille de bronze en double dames aux championnats du monde en 2022. En 2023, elle devient également triple championne de France en double dames, double mixte et en simple.