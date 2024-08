Tanguy de La Forest : quintuple champion du monde de para tir, qui est l'athlète ?

Le Français est l'une des grandes chances de médaille pour ces Jeux paralympiques.

Le Français Tanguy de La Forest a participé à tous les Jeux Paralympiques depuis ceux d'Athènes en 2004. Une régularité incroyable pour l'actuel numéro 1 mondial. Son meilleur classement aux Jeux est une 4e place en 2016 du côté de Rio. Il est pourtant quintuple champion du monde et notamment en 2023 avec un score de 255,5 points en carabine à 10 mètres, un record Atteint depuis la naissance d'une maladie neuromusculaire, le Français a créé le cabinet Défi RH, spécialisé dans le recrutement de travailleurs handicapés

Pourquoi le para tir ?

"J'ai découvert le tir lors d'une kermesse, j'avais sept ans. J'ai remporté le concours et j'ai tout de suite accroché. Le fait d'avoir gagné malgré le handicap a certainement joué. Car j'adorais le sport et le tir me permettait ainsi d'en faire. C'est donc ce sport qui m'a choisi autant que je l'ai choisi. J'ai alors intégré un club à Rennes où j'habitais, la Du Guesclin. Là, je tirais avec les valides, il y avait beaucoup de jeunes, ça m'a emballé. Et j'ai commencé à performer" a expliqué le Français dans une interview pour le groupe BCE.