Mandy François-Elie : AVC, palmarès, record chez les valides... Qui est la Française ?

Mandy François-Elie est une para athlète, spécialiste du 100 et 200m.

Mandy François-Elie a été victime d'un accident vasculaire cérébral en 2008, à l'âge de 18 ans, la veille de son bac, et s'est réveillée hémiplégique et partiellement paralysée du côté droit du corps alors qu'elle détenait juste avant cet accident le record de la Martinique chez les valides sur le 400m. La miraculée ", comme l'appelle ses parents, est repérée par l'équipe de France handisport au printemps 2012. La Française devient triple médaillée paralympique par la suite. Elle remporte une médaille de chaque métal sur les 3 paralympiades auxquelles elle a participe, Londres 2012 en or, Rio 2016 en bronze et Tokyo 2020 en argent.

Palmarès