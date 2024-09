Jules Ribstein : accident, palmarès... Qui est le para triathlète ?

Jules Ribstein est l'un des grands favoris pour ramener une médaille.

Le Français Jules Ribstein est devenu un athlète handisport après avoir été victime d'un accident de moto en 2008, provoquant l'amputation de sa jambe gauche. "Je ne sais pas si je serai arrivé au niveau où je suis aujourd'hui en valide, mais j'en prenais le chemin. La rééducation, c'est le stade le plus violent et le plus dur, tu te poses plein de questions et tu n'as pas envie de refaire ce que tu faisais avant" expliquait l'athlète pour Welcome to the Jungle. Il fait ses débuts en para triathlon aux championnats nationaux en 2017 et a depuis un immense palmarès, étant notamment quadruple champion du monde de sa catégorie. "Je savais que je pouvais atteindre le haut-niveau, je ne savais juste pas combien de temps ça me prendrait. Les gens qui courent sur le circuit international en para n'ont pas tous été des sportifs aguerris par le passé. Moi, ce n'est pas comme si j'avais vraiment commencé il y a trois ans, j'avais tout un bagage technique et physique. Tout ce que j'avais fait en valide était en mémoire dans mon corps."

Palmarès