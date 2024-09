Aurélie Aubert : accident, palmarès... Qui est la para athlète de la boccia ?

La Française Aurélie Aubert est la bonne surprise de ces Jeux paralympiques.

Aurélie Robert est une para athlète française, spécialiste de la boccia. La Française présente une paralysie cérébrale depuis la naissance et vit donc dans un fauteuil depuis toujours. "J'ai peu d'autonomie et j'ai toujours besoin d'une tierce personne pour les actes de la vie quotidienne. J'ai également besoin d'avoir un assistant pour mon activité sportive" explique-t-elle pour Bleus handisport. En décrochant une médaille dans ces Jeux paralympiques, la Française a réalisé un vrai exploit. Son palmarès n'étant pas encore très impressionnant à l'internationale. "J'ai fini 8e en individuel et 4e par équipe aux championnats d'Europe 2023 à Rotterdam (Pays-Bas). Et lors de l'étape de coupe du monde à Montréal (Canada), en avril 2024, j'ai pris la 4e place en individuel. Lors de l'étape de coupe du monde 2002 à Rio (Brésil), j'avais également terminé 4e en individuel et 6e par équipe" explique-t-elle pour Ouest France.

"Je suis incroyablement heureuse d'obtenir cette première médaille pour la France, qui plus est à domicile, s'est-elle réjouie. Je vais jouer pour l'or mais la couleur de la médaille n'a plus trop d'importance. Avant le match, je ne savais pas que gagner la demi-finale serait si historique. Maintenant je le sais et je n'arrive toujours pas à appréhender à quel point cette médaille est énorme. Je suis heureuse de représenter mon pays, mes coéquipiers, ma famille. J'espère qu'il y aura désormais une plus grande couverture médiatique et plus de reconnaissance pour la boccia. "

Palmarès