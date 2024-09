Lucas Mazur : football, AVC, ... Qui est le champion de para badminton ?

Lucas Mazur est champion paralympique de para badminton, mais également fan de football.

Champion paralympique en simple en 2021, Lucas Mazur est entré dans la légende du para badminton Français en devenant le premier Français médaillé dans la discipline. Victime d'un AVC à l'âge de trois ans, Lucas Mazur participe aux compétitions internationales en classification SL4 en raison d'une malformation de la cheville due à cet accident cérébral. Il est également médaillé d'argent à Tokyo en double mixte, associé à Faustine Noël.

Passionné de sport, Lucas Mazur a pratiqué dans son enfance de nombreux disciplines et notamment le football et le rugby. "J'ai toujours pensé au sport" explique-t-il. "Depuis tout petit je suis persuadé que je serai athlète, mais pensais finir footballeur !" Le champion paralympique de para badminton s'est finalement tourné à 100% vers les volants plutôt que les ballons, mais continue de pratiquer différents sports, et notamment le golf. Le football reste tout de même présent dans sa vie, et Lucas Mazur suit régulièrement les résultats du Toulouse Football Club.

Le palmarès de Lucas Mazur