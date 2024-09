Laurent Chardard : surf, papillon, ... Qui est le champion de la natation française ?

Laurent Chardard est natif de la Réunion où il a découvert le surf et les sports aquatiques.

Laurent Chardard n'a pas un parcours comme les autres. Le Réunionnais de 29 ans, ingénieur de formation, était en effet un simple passionné de surf jusqu'en 2017. Alors qu'il surfait à Boucan Canot, Laurent Chardard a été attaqué par un requin, laissant une jambe et un bras. Il tient son salut à l'intervention d'un maitre nageur, qui l'a ramené sur la plage.

Malgré cet accident, Laurent Chardard reste un passionné des sports aquatiques. Il se tourne alors vers la para natation, et seulement trois ans après son accident il participe à sa première compétition internationale : les championnats du monde en 2019. Et le Réunionnais ne fait pas que de la figuration : médaille de bronze sur 50m nage libre S6, et médaille d'argent sur 50m papillon. Seulement quatrième sur cette distance aux Jeux paralympiques, Laurent Chardard a fait du 50m papillon une spécialité. Champion du monde et d'Europe en titre, il veut à Paris aller chercher l'or olympique.

Le palmarès de Laurent Chardard