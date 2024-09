Rebecca Cheptegei : aspergée d'essence et morte brulée, l'effroyable fin de vie de l'athlète

Brûlée à 80%, l'athlète ougandaise est morte de ses blessures ce jeudi 5 septembre.

Effroyable et le mot est faible. Après avoir été brûlée à 80 % dimanche 1er septembre, l'athlète ougandaise Rebecca Cheptegei est décédée des suites de ses blessures dans la nuit de mercredi à jeudi. Rebecca Cheptegei avait participé aux Jeux olympiques de Paris 2024 en terminant à la 44e place du marathon. "Nous avons appris le triste décès de notre athlète olympique Rebecca Cheptegei à la suite d'une violente agression de son petit ami. Que son âme repose en paix et nous condamnons fermement la violence contre les femmes, a lancé Donald Rukare, président du Comité olympique ougandais.

Hospitalisée, après avoir été brûlée à " plus de 80 % ", un membre du personnel de l'hôpital avait affirmé mercredi que son état s'était aggravé, après avoir " développé une infection bactérienne de septicémie en raison de graves blessures à l'estomac et à la partie inférieure du corps ".

Un récit glaçant

Le suspect est Dickson Ndiema Marangach selon le rapport de police. Ce dernier s'est introduit dans la propriété de Rebecca Cheptegei vers 14 heures lundi, alors qu'elle se trouvait à l'église avec ses enfants. À leur retour de l'église, il l'a arrosée d'essence et a mis le feu sous les yeux de ses enfants, deux fillettes âgées de 9 et 11 ans, selon le quotidien kényan The Standard. Pour l'heure, il est difficile d'établir la véritable teneur de la relation entre l'athlète et le suspect. Le rapport de police présente les deux personnes comme " un couple qui avait constamment des disputes familiales ".