Euro handball féminin 2024 : calendrier du tour principal, classements et résultats des groupes

Quelques mois après leur médaille d'argent aux JO, les Françaises espèrent ramener le titre européen.

On a quitté cette équipe de France quasiment sur le toit de l'Olympe à Paris. 5 mois plus tard, les Françaises sont de retour aux affaires à l'occasion du championnat d'Europe de handball qui se dispute dans trois pays, Autriche, Suisse et Hongrie du 28 novembre au 15 décembre pour la grande finale. Pour la première fois de l'histoire, le tournoi se dispute dans la même formule que les hommes avec 24 équipes. Il y aura donc un tour préliminaire avec 6 groupes puis un tour principal avec un groupe I et II avant les demi-finales et la finale qui se jouera en Autriche à Vienne.

Les Bleus espèrent ravir le titre à la Norvège, dernière vainqueur en date, mais historiquement, ce titre échappe souvent à l'équipe de France qui court après depuis 2018. Depuis la fin des Jeux et la retraite d'Olivier Krumbholz, Sébastien Gardillou a pris les reines de l'équipe et les résultats ne sont pour le moment pas vraiment au rendez-vous avec notamment une défaite il y a quelques jours face à l'Espagne.

Les groupes de l'Euro de hand

Groupe A (à Debrecen - HUN)

Suède

Hongrie

Macédoine du Nord

Türkiye

Groupe B (à Debrecen - HUN)

Monténégro

Roumanie

Serbie

Tchéquie

Groupe C (à Bâle - SUI)

France

Espagne

Pologne

Portugal

Groupe D (à Bâle - SUI)

Danemark

Suisse

Croatie

Îles Féroé

Groupe E (à Innsbruck - AUT)

Norvège

Autriche

Slovénie

Slovaquie

Groupe F (à Innsbruck - AUT)

Pays-Bas

Allemagne

Islande

Ukraine

Classements de l'Euro de handball féminin

À l'issue du tour préliminaire, les deux premiers de chaque groupe accèdent au tour principal. Les nations qualifiées sont alors réparties en deux groupes : le groupe I pour les équipes issues des groupes A, B et C et le groupe II pour celles des groupes D, E et F.

La liste des joueuses de l'équipe de France

Voici la liste des 19 joueuses faite par Sébastien Gardillou et menée par la capitaine Estelle Nze Minko

Gardiennes : Floriane André, Laura Glauser, Hatadou Sako

Ailières gauches : Coralie Lassource, Chloé Valentini

Arrières gauches : Orlane Kanor, Clarisse Mairot, Estelle Nze Minko (cap.)

Demi-centres : Tamara Horacek, Grâce Zaadi Deuna

Arrières droites : Laura Flippes, Léna Grandveau, Déborah Lassource

Ailières droites : Pauline Coatanea, Lucie Granier, Alicia Toublanc

Pivots : Sarah Bouktit, Pauletta Foppa, Oriane Ondono