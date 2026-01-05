Coupe de France 2026 : Bayeux - OM, PSG - Paris FC, Lille - Lyon ... Le programme TV des 16es de finale
Les 16es de finale sont au programme ce week-end.
Pas de championnat de France de Ligue 1 ce week-end mais bien le retour de la Coupe de France avec les 16es de finale. Les rencontres débutent dès samedi 10 janvier avec un grand multiplex et quelques belles affiches comme un Angers - Toulouse, Bastia - Troyes, Sochaux - Lens. Dimanche, on assistera également à un autre gros rendez-vous entre les clubs de Ligue 1 avec un Nantes - Nice ou encore un Metz - Montpellier et surtout un Lille - Lyon à 21h qui sera l'affiche XXL des 16es de finale de la Coupe de France. Les rencontres se termineront lundi et mardi prochains avec deux grands noms de la Ligue 1, le PSG affronte le Paris FC au Parc et Bayeux, club de Régional 1, va affronter l'OM.
Les matchs
- Samedi 10 janvier 2026 : Angers (L1) - Toulouse (L1), Bastia (L2) - Troyes (L2), Orléans (N1) - Monaco (L1) et Montreuil (R1) - Amiens (L2) à 15 h 30, diffusés en multiplex par BeIN Sports. Avranches (N2) - Strasbourg (L1), Hauts lyonnais (N3) - Lorient (L1), Le Puy-en-Velay (N1) - Reims (L2) et Istres (N2) - Laval (L2) à 18 h, diffusés en multiplex par BeIN Sports. Sochaux (N1) - Lens (L1) à 21 h, diffusé sur BeIN Sports 1.
- Dimanche 11 janvier : Nantes (L1) - Nice (L1), Metz (L1) - Montpellier (L2), Le Mans (L2) - Nancy (L2) et Chantilly (National 2) - Rennes (Ligue 1) à 18 h, diffusés en multiplex par BeIN Sports. Lille (L1) - Lyon (L1) à 21 h, diffusé sur BeIN Sports 1.
- Lundi 12 janvier : Paris SG (L1) - Paris FC (L1) à 21 h 10, diffusé sur BeIN Sports 1 et par France télévisions.
- Mardi 13 janvier : Bayeux (R1) - Marseille (L1) à 21 h, diffusé sur BeIN Sports 1.
Quelle diffusion pour la Coupe de France ?
La diffusion de la Coupe de France a lieu sur les antennes de beIN Sports et de France TV avec France 3 qui diffuse les matchs dans les régions correspondants lors des premiers tours puis France 2 pour les grosses affiches.