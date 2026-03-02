Coupe de France 2026 : heures, chaînes TV... Le programme des quarts de finale

Découvrez le programme de la Coupe de France pour les quarts de finale.

Place aux quarts de finale de la Coupe de France cette semaine avec la perspective d'un titre et du Stade de France qui s'approchent pour les huit dernières équipes engagées. Il reste encore du beau monde à ce stade de la compétition avec Strasbourg, Reims, Lorient, Nice, Toulouse, Marseille, Lens et Lyon. Mais avec les duels entre les clubs de Ligue 1, de grands noms vont disparaître avant le dernier carré. Marseille affronte par exemple Toulouse mercredi soir alors que le choc sera sans aucun doute entre Lyon et Lens le jeudi 5 mars à 21h. Notez que beIN Sports diffusera l'intégralité de ces quarts de finale de Coupe de France. Le Strasbourg - Reims et OM - Toulouse, le lendemain, seront retransmis sur beIN Sports 1, alors que la rencontre du FC Lorient face à l'OGC Nice sera diffusée sur beIN Sports 2. La chaîne partagera la diffusion d'OL - Lens avec France Télévisions (France 2) pour clôturer les quarts de finale.

La diffusion de la Coupe de France a lieu sur les antennes de beIN Sports et de France TV avec France 3 qui a diffusé les matchs dans les régions correspondants lors des premiers tours puis désormais France 2 pour les grosses affiches.