Coupe de France 2026 : Lens prend date pour la finale, qui sera son adversaire ?

La Coupe de France 2026 a déjà son premier finaliste. Lens prend date pour la finale de la Coupe de France et affrontera soit Strasbourg, soit Nice en mai prochain, au Stade de France...

La finale de la Coupe de France avait déjà une date (le 22 mai 2026) et un lieu (le Stade de France). Un des finalistes est désormais connu. Le RC Lens s'est qualifié pour l'ultime confrontation en dominant Toulouse 4-1, mardi 21 avril 2026, au stade Bollaert. C'est la première fois depuis 28 ans que le club nordiste atteint ce stade de la compétition. Les Sang et Or tenteront d'inscrire enfin leur nom au palmarès face à Strasbourg ou Nice qui doivent se départager ce mercredi soir.

La première demi-finale de Coupe de France a vite tourné à l'avantage des Sang et or. Le penalty transformé par Thauvin dès la 9e minute a donné le ton de la rencontre, avant que Saint-Maximin ne double la mise à la 19e. Udol a inscrit le troisième sur un centre d'Abdulhamid à la 36e minute, puis Thomasson a scellé le score en fin de match sur une offrande du même Abdulhamid. Côté toulousain, Hidalgo a brièvement relancé le suspense en réduisant la marque à la 21e minute, profitant d'une erreur de relance de Baidoo, mais en vain.

La Coupe de France parachèverait une saison impressionnante pour Lens

La Coupe de France a bien moins souri aux Toulousains, qui se sont montrés bien ternes dans ce dernier carré, leur entraîneur Martínez Novell a même écopé d'un carton jaune pour contestation, tandis que Sidibé, frustré, est rentré directement au vestiaire après son remplacement.

La finale de la Coupe de France serait la consécration d'une saison impressionnante pour le RC Lens, qui a encore une chance de rattraper le PSG en championnat. Les supporters lensois ont envahi la pelouse dès le coup de sifflet final de la demi-finale pour célébrer la qualification historique de leur équipe. Les images de la pelouse de Bollaert noire de monde ont marqué la soirée. Rendez-vous est pris désormais pour la finale le 22 mai 2026 au Stade de France.

Les derniers résultats de la Coupe de France

Les résultats de la Coupe de France 2026 sont disponibles ci-dessous, avec une mise à jour quelques minutes après le coup de sifflet final. Cherchez un club dans le moteur pour afficher ses résultats.

Le calendrier des matchs de la Coupe de France

Le programme complet de la Coupe de France 2026 avec les dates et heures des prochains matchs. Cherchez un club ou une affiche pour trouver sa prochaine rencontre.

Quelle chaîne TV diffuse la Coupe de France ?

La diffusion de la Coupe de France a lieu sur les antennes de beIN Sports et de France TV avec France 3 qui a diffusé les matchs dans les régions correspondants lors des premiers tours puis désormais France 2 pour les grosses affiches. La finale de la Coupe de France sera diffusée elle aussi sur France 2 le vendredi 22 mai 2026.