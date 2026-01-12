Coupe de France 2026 : les résultats des 16es de finale

Les 16es de finale étaient au programme ce week-end, découvrez tous les résultats.

Il n'y avait pas de championnat de France de Ligue 1 ce week-end mais bien le retour de la Coupe de France avec les 16es de finale. Les rencontres débutaient dès samedi 10 janvier avec un grand multiplex et quelques belles affiches comme un Angers - Toulouse, Bastia - Troyes, Sochaux - Lens. Il n'y a pas eu de grosse surprise dans un premier temps avec notamment la victoire écrasante du champion d'automne sur le score de 3-0. Monaco, Amiens, Strasbourg, Reims et Lorient ont fait respecter la hiérarchie, Toulouse a remporté le choc 100 % Ligue 1 à Angers et Troyes celui à Bastia. La seule grosse surprise concerne Metz, laminé par Montpellier sur le score de 4-0. Les rencontres se terminent ce lundi et mardi avec deux grands noms de la Ligue 1, le PSG qui affronte le Paris FC au Parc et Bayeux, club de Régional 1, qui va affronter l'OM.

Les résultats

Angers (L1) 1-1 Toulouse (L1) (5 tab à 6)

Bastia (L2) 0-2 Troyes (L2)

Orléans (N1) 1-3 Monaco (L1)

Montreuil (R1) 2-4 Amiens (L2)

Avranches (N2) 0-6 Strasbourg (L1)

Hauts-Lyonnais (N3) 1-3 Lorient (L1)

Le Puy (N1) 0-0 Reims (L2) (0 tab à 3)

Istres (N2) 0-2 Laval (L2)

Sochaux (N1) 0-3 Lens (L1)

Le Mans (L2) TAB 0-0 Nancy (L2)

Nantes (L1) 1-1 TAB Nice (L1)

Metz (L1) 0-4 Montpellier (L2)

Chantilly (N2) 1-3 Rennes (L1)

Lille (L1) 1-2 OL (L1)

Les matchs

Lundi 12 janvier : Paris SG (L1) - Paris FC (L1) à 21 h 10, diffusé sur BeIN Sports 1 et par France télévisions.

Paris SG (L1) - Paris FC (L1) à 21 h 10, diffusé sur BeIN Sports 1 et par France télévisions. Mardi 13 janvier : Bayeux (R1) - Marseille (L1) à 21 h, diffusé sur BeIN Sports 1.

Quelle diffusion pour la Coupe de France ?

La diffusion de la Coupe de France a lieu sur les antennes de beIN Sports et de France TV avec France 3 qui diffuse les matchs dans les régions correspondants lors des premiers tours puis France 2 pour les grosses affiches.