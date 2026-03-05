Coupe de France 2026 : Marseille coule, scores et résultats des quarts de finale

En quarts de finale dans son Stade Vélodrome mercredi 4 mars, l'OM est tombé face à Toulouse

Et à la fin, Marseille perd. C'est un peu le sentiment des supporters marseillais ce jeudi 5 mars après la nouvelle défaite de l'Olympique de Marseille, cette fois en quart de finale de la Coupe de France face à Toulouse. Menant au score à deux reprises, les Olympiens ont été repris immédiatement sur corner avant de s'incliner aux tirs au but avec deux loupés... Sous les sifflets du public marseillais, l'OM sort par la petite porte de la Coupe de France et n'aura aucun titre cette saison. Pour Toulouse, le rêve se poursuit avec une qualification pour le dernier carré, totalement méritée. Les Toulousains rejoignent Nice et Strasbourg en attendant le choc Lens - Lyon ce jeudi 5 mars pour conclure les quarts de finale.

Les résultats

Découvrez tous les résultats de la Coupe de France 2026 avec une mise à jour dès le coup de sifflet final.

Le calendrier des matchs

Voici le programme complet de la Coupe de France avec une mise à jour lors de chaque tirage au sort.

Quelle diffusion pour la Coupe de France ?

La diffusion de la Coupe de France a lieu sur les antennes de beIN Sports et de France TV avec France 3 qui a diffusé les matchs dans les régions correspondants lors des premiers tours puis désormais France 2 pour les grosses affiches.