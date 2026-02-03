Coupe de France 2026 : résultats, scores... Les 8es de finale

Coup d'envoi des huitièmes de finale de la Coupe de France ce mardi 3 février.

La Coupe de France est au programme cette semaine avec des huitièmes de finale très attendues. Contrairement aux éditions précédentes, les surprises ont été peu nombreuses sur les tours précédents, si on met de côté l'élimination du PSG par le Paris FC. Conséquence, les affiches entre clubs de Ligue 1 sont nombreuses pour ce nouveau tour de Coupe de France. Ce mardi, un premier choc est d'ailleurs attendu avec l'Olympique de Marseille qui affronte Rennes. Dans une véritable tempête sportive depuis quelques jours après l'élimination en Ligue des champions et le nul face au Paris FC samedi en Ligue 1, l'OM va devoir répondre sur le terrain dans un Stade Vélodrome qui risque de vouloir faire passer un message. En cas de contre performance, des choses pourraient changer rapidement... Parmi les autres affiches, on suivra deux autres duels de clubs de Ligue 1 avec Lorient face au Paris FC et Strasbourg qui accueille Monaco.

