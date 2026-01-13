Coupe de France 2026 : tous les résultats des 16es de finale

Les 16es de finale étaient au programme, découvrez tous les résultats.

Il n'y avait pas de championnat de France de Ligue 1 ce week-end mais bien le retour de la Coupe de France avec les 16es de finale. Les rencontres débutaient dès samedi 10 janvier avec un grand multiplex et quelques belles affiches comme un Angers - Toulouse, Bastia - Troyes, Sochaux - Lens. Il n'y a pas eu de grosse surprise dans un premier temps avec notamment la victoire écrasante du champion d'automne sur le score de 3-0. Monaco, Amiens, Strasbourg, Reims et Lorient ont fait respecter la hiérarchie, Toulouse a remporté le choc 100 % Ligue 1 à Angers et Troyes celui à Bastia. Parmi les grosses surprises, Metz, a été laminé par Montpellier sur le score de 4-0. Et enfin et surtout, le PSG a été sorti de la Coupe de France dès les 16es de finale après sa défaite au Parc des Princes sur le score de 1-0 face au Paris FC sur un but de Jonathan Ikoné.

Les résultats

Découvrez tous les résultats de la Coupe de France 2026 avec une mise à jour dès le coup de sifflet final.

Le calendrier des matchs

Voici le programme complet de la Coupe de France avec une mise à jour lors de chaque tirage au sort.

Quelle diffusion pour la Coupe de France ?

La diffusion de la Coupe de France a lieu sur les antennes de beIN Sports et de France TV avec France 3 qui diffuse les matchs dans les régions correspondants lors des premiers tours puis France 2 pour les grosses affiches.