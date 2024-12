Champions Cup 2025 : poules, calendrier, programme TV... Toutes les infos

La Coupe d'Europe de rugby fait son grand retour ce week-end avec de nombreux clubs français engagés.

Après la tournée d'automne et les matchs internationaux, le Top 14 est de nouveau en pause avec le grand retour de la Champions Cup. Vainqueur la saison dernière, Toulouse remet son titre en jeu avec un match face à l'Ulster pour la première journée. Le format n'a pas changé. 24 clubs sont engagés et répartis dans quatre poules de six. 16 équipes vont viser les huitièmes de finale en l'occurrence les quatre mieux classées de chaque poule. Chaque équipe cinquième de son groupe sera reversée en huitièmes de finale de Challenge Cup et les sixièmes seront éliminées. Détail important, deux équipes d'une même ligue ne peuvent pas s'affronter. Par exemple, l'Union Bordeaux Bègles placée dans la poule A ne peut pas affronter le Stade Toulousain. Huit clubs français sont engagés dans cette Champions Cup, voici les groupes :

Les poules

Poule A : Union Bordeaux-Bègles , Toulouse , Exeter, Leicester, Sharks de Durban, Ulster

, , Exeter, Leicester, Sharks de Durban, Ulster Poule B : Leinster, La Rochelle, Clermont , Bristol, Bath, Trévise

, Bristol, Bath, Trévise Poule C : Blue Bulls, Castres , Munster, Northampton, Saracens, Stade Français

, Munster, Northampton, Saracens, Poule D : Glasgow, Harlequins, Racing 92, Sale, Stormers, Toulon

Calendrier

Journée 1 : 6/7/8 décembre 2024

Journée 2 : 13/14/15 décembre 2024

Journée 3 : 10/11/12 janvier 2025

Journée 4 : 17/18/19 janvier 2025

Huitièmes de finale : 4/5/6 avril 2025

Quarts de finale : 11/12/13 avril 2025

Demi-finales : 2/3/4 mai 2025

Finale de la Champions Cup : 24 mai 2025, au Principality Stadium à Cardiff

Les 16 clubs seront classés par ordre décroissant, d'abord en fonction de leur position dans leur poule, puis en fonction du nombre de points qu'ils auront accumulés, afin d'établir un classement général de 1 à 16. Les vainqueurs de poules seront classés de 1 à 4, les deuxièmes de poules seront classés de 5 à 8 et ainsi de suite.

8e de finale 1 : Club classé n°1 – Club classé n°16

8e de finale 2 : Club classé n°2 – Club classé n°15

8e de finale 3 : Club classé n°3 – Club classé n°14

8e de finale 4 : Club classé n°4 – Club classé n°13

8e de finale 5 : Club classé n°5 – Club classé n°12 8e de finale 6 : Club classé n°6 – Club classé n°11

8e de finale 7 : Club classé n°7 – Club classé n°10

8e de finale 8 : Club classé n°8 – Club classé n°9

QF 1 : vainqueur du 8e de finale 1 – vainqueur du 8e de finale 8

QF 2 : vainqueur du 8e de finale 2 – vainqueur du 8e de finale 7

QF 3 : vainqueur du 8e de finale 3 – vainqueur du 8e de finale 6

QF 4 : vainqueur du 8e de finale 4 – vainqueur du 8e de finale 5

DF 1 : vainqueur du QF 1 – vainqueur du QF 4

DF 2 : vainqueur du QF 2 – vainqueur du QF 3

Programme TV

Journée 1

Poule 1

Sharks vs Exeter – Samedi 7 décembre à 14h00 sur BeINSport

Bordeaux-Bègles vs Leicester – Dimanche 8 décembre à 14h00 sur BeINSport

vs Leicester – Dimanche 8 décembre à 14h00 sur BeINSport Toulouse vs Ulster – Dimanche 8 décembre à 16h15 sur France 2 et BeINSport

Poule 2

Bath vs La Rochelle – Vendredi 6 décembre à 21h00 sur BeINSport

– Vendredi 6 décembre à 21h00 sur BeINSport Clermont vs Trévise – Samedi 7 décembre à 14h00 sur BeINSport

vs Trévise – Samedi 7 décembre à 14h00 sur BeINSport Bristol vs Leinster – Dimanche 8 décembre à 18h30 sur BeINSport

Poule 3

Northampton vs Castres – Samedi 7 décembre à 16h15 sur BeINSport

– Samedi 7 décembre à 16h15 sur BeINSport Munster vs Stade Français – Samedi 7 décembre à 18h30 sur BeINSport

– Samedi 7 décembre à 18h30 sur BeINSport Saracens vs Blues Bulls – Samedi 7 décembre à 18h30 sur BeINSport

Poule 4

Stormers vs Toulon – Samedi 7 décembre à 16h15 sur France 3

– Samedi 7 décembre à 16h15 sur France 3 Glasgow vs Sale – Samedi 7 décembre à 21h00 sur BeINSport

Racing 92 vs Harlequins – Samedi 7 décembre à 21h00 sur BeINSport

Journée 2

Poule 1

Ulster vs Bordeaux-Bègles – Samedi 14 décembre à 16h15 sur France 2

– Samedi 14 décembre à 16h15 sur France 2 Leicester vs Sharks – Dimanche 15 décembre à 18h30 sur BeINSport

Exeter vs Toulouse – Dimanche 15 décembre à 18h30 sur France 2 et BeINSport

Poule 2

Leinster vs Clermont – Samedi 14 décembre à 18h30 sur BeINSport

– Samedi 14 décembre à 18h30 sur BeINSport La Rochelle vs Bristol – Samedi 14 décembre à 21h00 sur BeINSport

vs Bristol – Samedi 14 décembre à 21h00 sur BeINSport Trévise vs Bath – Dimanche 15 décembre à 14h00 sur BeINSport

Poule 3

Castres vs Munster – Vendredi 13 décembre à 21h00 sur BeINSport

vs Munster – Vendredi 13 décembre à 21h00 sur BeINSport Blues Bulls vs Northampton – Samedi 14 décembre à 14h00 sur BeINSport

Stade Français vs Saracens – Dimanche 15 décembre à 16h15 sur France TV

Poule 4

Sale vs Racing 92 – Vendredi 13 décembre à 21h00 sur BeINSport

– Vendredi 13 décembre à 21h00 sur BeINSport Harlequins vs Stormers – Samedi 14 décembre à 21h00 sur BeINSport

Toulon vs Glasgow – Dimanche 15 décembre à 14h00 sur BeINSport

Journée 3

Poule 1

Exeter vs Bordeaux-Bègles – Samedi 11 janvier à 16h15 sur BeINSport

– Samedi 11 janvier à 16h15 sur BeINSport Sharks vs Toulouse – Samedi 11 janvier à 16h15 sur BeINSport et France TV

– Samedi 11 janvier à 16h15 sur BeINSport et France TV Leicester vs Ulster – Samedi 11 janvier à 21h00 sur BeINSport

Poule 2

La Rochelle vs Leinster – Dimanche 12 janvier à 16h15 sur BeINSport et France TV

vs Leinster – Dimanche 12 janvier à 16h15 sur BeINSport et France TV Bristol vs Trévise – Dimanche 12 janvier à 16h15 sur BeINSport

Bath vs Clermont – Dimanche 12 janvier à 18h30 sur BeINSport

Poule 3

Munster vs Saracens – Samedi 11 janvier à 18h30 sur BeINSport

Stade Français vs Northampton – Samedi 11 janvier à 18h30 sur BeINSport

vs Northampton – Samedi 11 janvier à 18h30 sur BeINSport Castres vs Blues Bulls – Samedi 11 janvier à 18h30 sur BeINSport

Poule 4

Glasgow vs Racing 92 – Vendredi 10 janvier à 21h00 sur

– Vendredi 10 janvier à 21h00 sur Stormers vs Sale – Samedi 11 janvier à 14h00 sur

Toulon vs Harlequins – Dimanche 12 janvier à 14h00 sur

Journée 4

Poule 1

Ulster vs Exeter – Vendredi 17 janvier 2025 à 21h00 sur BeINSport

Bordeaux-Bègles vs Sharks – Dimanche 19 janvier 2025 à 14h00 sur BeINSport

vs Sharks – Dimanche 19 janvier 2025 à 14h00 sur BeINSport Toulouse vs Leicester – Dimanche 19 janvier 2025 à 16h15 sur BeINSport et France TV

Poule 2

Clermont vs Bristol – Samedi 18 janvier 2025 à 16h15 sur BeINSport et France TV

vs Bristol – Samedi 18 janvier 2025 à 16h15 sur BeINSport et France TV Leinster vs Bath – Samedi 18 janvier 2025 à 18h30 sur BeINSport

Trévise vs La Rochelle – Samedi 18 janvier 2025 à 18h30 sur BeINSport

Poule 3

Blues Bulls vs Stade Français – Samedi 18 janvier 2025 à 14h00 sur BeINSport

– Samedi 18 janvier 2025 à 14h00 sur BeINSport Northampton vs Munster – Samedi 18 janvier 2025 à 16h15 sur BeINSport

Saracens vs Castres – Dimanche 19 janvier 2025 à 16h15 sur BeINSport

Poule 4