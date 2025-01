Championnats du monde de handball masculin 2025 : calendrier, résultats et classement, toutes les infos

Le handball est à l'honneur en ce début de l'année 2025 avec les Mondiaux.

Le Mondial de handball masculin se dispute à partir du 14 janvier 2025 et se termine le 2 février prochain dans trois pays différents. Le choix s'est porté sur le Danemark, la Croatie et la Norvège, trois hôtes de qualité qui n'ont plus rien à prouver dans le handball mondial. Dans le détail, deux groupes du tour préliminaire, un groupe du tour principal, deux quarts de finale, une demi-finale, ainsi que le match pour la médaille de bronze et la grande finale se joueront à la Telenor Arena d'Oslo en Norvège. Deux autres groupes du tour préliminaire et un groupe du tour principal auront lieu à Herning au Danemark, tandis que la Croatie accueillera 4 groupes préliminaires avec deux groupes à Zagreb, un à Porec et un à Varazdin. Un groupe du tour principal se jouera à Zagreb et un autre à Varazdin, le dernier match joué sur le sol croate sera l'une des demi-finales à l'Arena de Zagreb.

Pour la 3e fois de l'histoire, le championnat du monde de handball se disputera avec 32 équipes. Le format reste le même avec huit groupes préliminaires de A à H puis 4 groupes pour le tour principal avant les quarts de finales, demi-finales et finale. Pour cette édition, l'équipe de France doit se reconstruire après sa désillusion pendant les Jeux olympiques de Paris 2024 et la reconstruction passe sans les grandes stars Nikola Karabatic, Vincent Gérard ou encore Valentin Porte.

Calendrier et résultats du Mondial de hand

Le tour préliminaire se dispute du 14 janvier au 21 janvier avec trois matchs au programme pour l'équipe de FranceLe tour principal se disputera du 21 au 25 janvier pour le groupe I (3 qualifiés des groupes A et B) et II (3 qualifiés des groupes C et D) et du 22 au 26 janvier pour le groupe III (3 qualifiés des groupes E et F) et IV (3 qualifiés des groupes G et H).

Groupes et classement du Mondial de handball

Découvrez le classement du tour préliminaire jusqu'au tour principal avec une mise à jour dès la fin des rencontres.

Les joueurs sélectionnés

Voici la liste des joueurs français pour le Mondial de hand.