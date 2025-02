Mondial handball masculin 2025 : une médaille de bronze encourageante, le résumé

Eliminée aux portes de la finale, la France a réussi à se ressaisir pour remporter la médaille de bronze dans ces Mondiaux.

Quelques mois après le fiasco, les Bleus avaient l'occasion d'être de retour au sommet avec un sans faute depuis le début des championnats du monde. Mais à l'heure des demi-finales le jeudi 30 janvier, le classique, France - Croatie, a tourné court avec une victoire impressionnante des Croates "Il y a de la déception, un peu de tristesse de ne pas avoir montré notre plein potentiel sur ce match" avait expliqué Guillaume Gille avant la rencontre. Pourtant, durant ce Mondial, les Bleus étaient impressionnants avec une écrasante victoire à chaque tour. La machine s'était un peu enrouée lors des quarts de finale face à l'Egypte avec le but de la qualification à deux dixièmes de la fin, mais les espoirs étaient permis. Malheureusement, dans le volcan de Zagreb, les Bleus n'ont rien pu faire et ont du jouer la petite finale face au Portugal. Dans un match irrespirable et avec un large turnover, la France a finalement réussi à décrocher le bronze grâce à un immense Aymeric Minne, lançant un nouveau cycle bien mérité. "Elle représente tout le travail qu'on fournit depuis l'après JO (défaite en quarts contre l'Allemagne, 34-35 a.p.) Elle récompense vraiment la détermination de ce groupe de gagner ensemble. Je suis vraiment content, c'est ma première médaille en équipe de France. C'est la plus belle de ma carrière, je n'en ai pas d'autre. Ça me tenait vraiment à coeur de gagner cette médaille personnellement" a expliqué le joueur français. Sans surprise, le Danemark a été impressionnant et a été sacré champion du monde face à des Croates de retour au sommet.

Le tour préliminaire s'est disputé du 14 janvier au 21 janvier avec trois matchs qui été au programme pour l'équipe de Franc. Le tour principal s'est disputé du 21 au 25 janvier pour le groupe I (3 qualifiés des groupes A et B) et II (3 qualifiés des groupes C et D) et du 22 au 26 janvier pour le groupe III (3 qualifiés des groupes E et F) et IV (3 qualifiés des groupes G et H).

