Tournoi des 6 Nations 2025 : ces scénarios qui offrent la victoire au XV de France, le classement

Dernière journée du Tournoi des 6 Nations ce samedi 15 mars avec, en point d'orgue, la "finale" entre la France et l'Ecosse.

Depuis le premier match fin janvier et la dernière journée du Tournoi des 6 Nations ce samedi, il s'est passé beaucoup de choses dans la planète rugby ! Annoncé comme favori avec l'Irlande, le XV de France a respecté son statut, malgré un faux pas rageant face à l'Angleterre à Twickenham, rectifié quelques jours plus tard de la plus belle des manières en Irlande. Malheureusement pour les Bleus, Antoine Dupont est tombé dans la bataille avec une rupture des ligaments croisés et devra assister au dernier match face à l'Ecosse depuis les tribunes. Pour cette dernière journée, le XV de France doit gagner pour s'offrir le trophée. Voici les scénarios qui offrent la victoire à la France :