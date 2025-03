Tournoi des 6 Nations 2025 : le triomphe du XV de France, le classement final

Le classement du Tournoi des 6 Nations est établi de la manière suivante : un match gagné (G.) vaut 4 points, le match nul (N.) 2 points et un match perdu (P.) 0 point. Chacune des six équipes peut également récolter des points de bonus (B.) : 1 point de bonus offensif si elle marque au moins quatre essais dans le match, 1 point de bonus défensif si elle perd la rencontre avec sept points d'écart au maximum. Si l'une des sélections réalise le Grand Chelem, elle se voit octroyer un bonus supplémentaire de 3 points. En cas d'égalité à la fin du tournoi, les équipes sont départagées à la différence de points par match.

20:15 - France - Ecosse en direct