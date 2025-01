Open d'Australie 2025 : Jeanjean qualifiée, un choc Monfils - Mpetshi Perricard au 1er tour, le programme

Les qualifications de l'Open d'Australie se sont terminées jeudi 9 janvier avec une seule française rescapée.

Leolia Jeanjean sera donc la seule française à se qualifier pour le tableau principal de l'Open d'Australie en battant sa compatriote Séléna Janicijevic après les éliminations au dernier tour de Clement Chidekh et Térence Atmane ou encore Carole Monnet. Ce jeudi 9 janvier, le tirage au sort du premier Grand Chelem de l'année a livré son verdict avec un très choc entre des Français en forme, Gaël Monfils affrontera Giovanni Mpetshi Perricard au 1er tour. L'un des deux pourrait affronter Taylor Fritz au 3e tour.

Le tirage au sort a été plutôt positif pour le numéro 1 mondial Jannik Sinner qui echappe à la partie de tableau de Carlos Alcaraz, Alexander Zverev ou encore Novak Djokovic. Il pourrait affronter Holger Rune ou Hubert Hurckacz en huitièmes, et Alex De Minaur en quarts de finale. Le premier tour de Djoko justement sera face au jeune américain Nishesh Basavareddy alors que Reilly Opelka, son tombeur la semaine dernière à Brisbane, pourrait se retrouver face à lui dès le 3e tour. Cinq Tricolores affronteront une tête de série dès le début : Lucas Pouille (opposé à Alexander Zverev, n°2), Arthur Rinderknech (Frances Tiafoe, n°17), Adrian Mannarino (Karen Kachanov, n°19), Corentin Moutet (Alexeï Popyrin, n°25) et Arthur Cazaux (Sebastian Baez, n°28). Le sort s'est montré plus clément avec Alexandre Muller, qui tentera de confirmer son titre acquis à Hong Kong face au Portugais Nuno Borges (36e ATP), Hugo Gaston (opposé à la wild-card locale Omar Jasika) et Benjamin Bonzi (David Goffin).

Traditionnellement, l'Open d'Australie lance l'année tennistiquement parlant. Malgré quelques tournois de préparation dès la fin décembre, l'Australian Open est le premier rendez-vous incontournable pour les stars du tennis et les fans de la petite balle jaune. En 2025, l'année s'annonce passionnante avec un Nadal retraité, un Djokovic qui ne jouera plus tous les tournois et de nouveaux noms qui semblent déjà écraser le circuit comme Carlos Alcaraz ou encore Jannik Sinner, lauréat de son premier Grand Chelem en Australie l'année dernière. La victoire de l'Italien a d'ailleurs été le prémisse d'une année incroyable qu'il a terminé à la place de numéro 1 mondial. Mais Jannik Sinner ne s'est pas fait que des amis en Australie. Contrôlé positif au courant de l'année 2024, il a attiré les foudres de certains en raison d'un traitement "différent" de la part de l'organisation mondiale du tennis. De quoi énerver un certain Nick Kyrgios qui a fait son grand retour sur les courts après deux ans d'absence et qui l'attend de pied ferme. "Si je l'affronte à l'Open d'Australie, j'essaierais de déclencher un chaos contre lui", a-t-il lancé.

Pour cette édition 2025, les regards seront donc tournés sur l'Espagnol et l'Italien, mais sur la surface dure de Melbourne, les Américains comme Taylor Fritz, les Australiens comme Alex de Minaur, les Russes Medvedev et Rublev ou encore les Français Humbert, Fils et Mpetshi Perricard auront certainement des arguments à faire valoir. Chez les femmes, l'année 2025 devrait repartir sur les mêmes bases avec Sabalenka et Swiatek qui devraient une nouvelle fois être les référentes du circuit. Mais on attend également la confirmation de l'Italienne Paolini ou encore le retour au sommet de Coco Gauff. Chez les Françaises, l'année s'annonce une nouvelle fois difficile avec une Caroline Garcia qui tentera de sortir du brouillard.

Les dates de l'Open d'Australie

Le Grand Chelem australien se déroule du dimanche 12 janvier pour le début du tableau principal jusqu'au 26 janvier, date de la finale.

Diffusion de l'Open d'Australie

Comme depuis plusieurs années, le premier Grand Chelem de l'année sera retransmis sur les antennes d'Eurosport avec ses canaux qui diffuseront quasiment toutes les rencontres.