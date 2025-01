Open d'Australie 2025 : Djokovic déjà accroché, scores et résultats en direct

C'est parti pour le premier tournoi du Grand Chelem de l'année avec plusieurs belles chances françaises.

Traditionnellement, l'Open d'Australie lance l'année tennistiquement parlant. Malgré quelques tournois de préparation dès la fin décembre, l'Australian Open est le premier rendez-vous incontournable pour les stars du tennis et les fans de la petite balle jaune. En 2025, l'année s'annonce passionnante avec un Nadal retraité, un Djokovic qui ne jouera plus tous les tournois et de nouveaux noms qui semblent déjà écraser le circuit comme Carlos Alcaraz ou encore Jannik Sinner, lauréat de son premier Grand Chelem en Australie l'année dernière.

Pour cette édition 2025, les regards seront donc tournés sur l'Espagnol et l'Italien, mais sur la surface dure de Melbourne, les Américains comme Taylor Fritz, les Australiens comme Alex de Minaur, les Russes Medvedev et Rublev ou encore les Français Humbert, Fils et Mpetshi Perricard auront certainement des arguments à faire valoir. Chez les femmes, l'année 2025 devrait repartir sur les mêmes bases avec Sabalenka et Swiatek qui devraient une nouvelle fois être les référentes du circuit. Mais on attend également la confirmation de l'Italienne Paolini ou encore le retour au sommet de Coco Gauff.

Matchs en direct

Retrouvez tous les scores en direct de l'Open d'Australie, premier tournoi du Grand Chelem de l'année avec une mise à jour des scores en quasi temps réel.

Résultats hommes

Découvrez tous les résultats du tableau masculin de l'Open d'Australie 2025 avec une mise à jour en quelques minutes après la fin des rencontres.

Résultats femmes

Découvrez tous les résultats du tableau féminin de l'Open d'Australie 2025 avec une mise à jour en quelques minutes après la fin des rencontres.