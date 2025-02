Mondiaux de biathlon : dates, heures... Le calendrier complet et tous les résultats en direct

10:45 - Le relais mixte au programme

Première course des Mondiaux avec le relais mixte. Déjà une très belle chance française de médaille pour les Français avec son relais composé de Lou Jeanmonnot, Julia Simon, Eric Perrot et Emilien Jacquelin. Biathlon. Relais mixte : les Bleus visent l'or, l'avant course en direct Julia Simon, Lou Jeanmonnot, Éric Perrot et Émilien Jacquelin entrent en piste à Lenzerheide (Suisse). Le quatuor français est le favori à la couronne mondiale dans ce relais mixte.