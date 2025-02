Mondiaux de biathlon : la moisson dorée et spectaculaire des Bleus, le programme et les résultats

Les Mondiaux de biathlon se déroulent du 12 au 23 février, découvrez le programme et tous les résultats.

Les Mondiaux de biathlon se passent de la plus belle des manières pour la délégation française avec des médailles à la pelle et surtout une incroyable collection de médailles d'or. Sur le relais mixte, le sprint femmes(Justine Braisaz-Bouchet), l'individuel femmes (Julia Simon), l'individuel hommes (Eric Perrot), le relais mixte et le relais mixte simple, les Bleus ont tous été sur le toit du monde. Ajoutons à cela les médailles de bronze sur le sprint et l'individuel de Quentin Fillon Maillet ou encore le bronze de Lou Jeanmonnot et Justine Braisaz Bouchet sur l'individuel et la poursuite, la moisson française est impressionnante et est de très bon augure avant les Jeux olympiques en Italie qui se dérouleront l'année prochaine...