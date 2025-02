Mondiaux de biathlon : la nouvelle quête des Bleus, le programme et les résultats

Les Mondiaux de biathlon se déroulent du 12 au 23 février, découvrez le programme et tous les résultats.

Comme traditionnellement, mi saison en biathlon rime avec championnats du monde. Cette année, les Mondiaux se déroulent en Suisse, à Lenzerheide, du 12 au 23 février. Et comme chaque année, les chances françaises sont nombreuses même si la tâche s'annonce quand même difficile avec l'armada norvégienne. Chez les hommes, c'est d'ailleurs Johannes Boe qui a déjà fait un récital avec deux titres supplémentaires qui fait de lui l'athlète le plus titré en individuel. Quentin Fillon Maillet et Eric Perrot ont fait bonne figure en obtenant le bronze sur le sprint et la poursuite. Chez les femmes, Justine Braisaz-Bouchet est la surprise de ces Mondiaux. En dessous lors de la Coupe du monde, elle réalise des Mondiaux quasiment parfaits avec un titre sur le sprint et du bronze sur la poursuite. Julia Simon est aussi au rendez-vous avec le titre sur l'individuel femmes alors que Lou Jeanmonnot a enfin remporté sa première médaille individuelle avec le bronze sur la même course. Sur le plan général, l'équipe de France réalise pour le moment de bons Mondiaux avec également le titre en relais mixte lors de l'entame de ces championnats du monde.