Mondiaux de biathlon : le triomphe absolu de la France après une pluie de médailles, le résumé

Les Mondiaux de biathlon qui se sont déroulés du 12 au 23 février ont été quasiment parfaits pour les Bleus.

Un récital impressionnant. À un an des Jeux olympiques de Milan Cortina, l'équipe de France de biathlon a réalisé des Mondiaux quasiment parfaits avec 13 médailles, dont 6 en or à Lenzerheide (Suisse). Elle termine bien évidemment à la première place au tableau des médailles et égale son record obtenu l'an dernier à Nove Mesto. Malheureusement, le record n'a pas été battu lors de la dernière journée avec une seule médaille, l'argent de Michelon lors de Mass start femmes.

La quinzaine a été tout de même assez incroyable en débutant de la plus belle des manières avec le titre sur le relais mixte dès la première course. Deux jours plus tard, Justine Braisaz-Bouchet, en difficulté cette saison, a remis les pendules à l'heure en prenant l'or sur le sprint. Le lendemain, c'est Quentin Fillon Maillet, écarté sur le relais mixte, qui prend le bronze derrière l'intouchable Johannes Boe. Sur la poursuite, si Justine Braisaz Bouchet a remporté sa deuxième médaille individuelle avec le bronze, Eric Perrot remporte sa première en carrière avec le bronze sur la poursuite. Avec un nouveau titre, Johannes Boe devient à cette occasion l'athlète le plus titré en individuel.

La deuxième semaine fut spectaculaire pour les Bleus avec tout d'abord la médaille d'or sur l'individuel femmes de Julia Simon avec Lou Jeanmonnot à la 3e place. Le lendemain, c'est Eric Perrot qui remporte l'or au terme d'une course parfaite alors que Quentin Fillon Maillet prend le bronze. Titré l'année dernière, le relais mixte simple composé de Julia Simon et Quentin Fillon Maillet conserve leur titre le jeudi 20 février. La fin de semaine se termine en apothéose avec la victoire sur le relais femmes des Bleues, qui ont écrasé la concurrence alors que chez les hommes, la France n'a rien pu faire face à la Norvège, prenant la seconde place.