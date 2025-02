Tour de France 2026 : des premières étapes dantesques et inédites à Barcelone, le profil

Barcelone accueillera le Grand Départ du Tour de France 2026 et ce dernier sera inédit avec des profils atypiques.

Ce mardi 25 février 2025, les organisateurs du Tour de France ont dévoilé les premières étapes de l'édition 2026 du Tour de France. Si le Grand Départ à Barcelone était déjà annoncé, on en sait désormais plus sur les profils des premières étapes et la surprise est grande ! Pour la première fois de l'histoire, un contre la montre par équipe lancera ce Tour de France. Une épreuve absente depuis 2019 et qui revient donc par la grande porte.

La seconde étape sera tout aussi spectaculaire avec une étape en ligne très vallonnée de 178 km avec un final musclé et trois tours d'un circuit tracé autour de Montjuïc... De quoi creuser encore un peu plus les écarts entre les favoris du classement général. "C'était un souhait réciproque, évoqué en 2009 lors du dernier passage du Tour à Barcelone. Un souhait ravivé par Jaume Collboni Cuadrado dix ans plus tard, lorsqu'il devint premier adjoint de la municipalité, et concrètement exprimé en 2023, lors de son accession au fauteuil de maire. Barcelone voulait le Tour et le Tour était séduit par Barcelone. Le prestige de la grande cité catalane, son attractivité, son coeur battant étaient déjà autant d'atouts pour accueillir un Grand Départ" a expliqué Christian Prudhomme.

Les étapes

Samedi 4 juillet 2026 – Étape 1 : Barcelone - Barcelone, CLM par équipes / 19,7 km

© Tour de France ASO

Dimanche 5 juillet 2026 – Étape 2 : Tarragone - Barcelone / 178 km

© Tour de France ASO

Lundi 6 juillet 2026 – Étape 3 : Granollers - ?