Coupe du monde des clubs 2025 : le PSG en quarts, les affiches et tous les résultats EN DIRECT

Le PSG, l'un des favoris de la compétition, s'est qualifié pour les quarts de finale après avoir largement dominé l'Inter Miami de Messi.

Après la finale de la Ligue des champions, après la finale de la Ligue des nations, c'est désormais l'heure de la toute première édition de la nouvelle formule de la Coupe du monde des clubs mise en place par la Fifa. Des équipes à la pelle, un calendrier très dense et une dotation monstrueuse d'un milliard de dollars qui sera répartie sur l'ensemble des clubs, cette édition 2025 promet.

Dans le détail, la Coupe du monde des Clubs de la FIFA oppose les meilleurs clubs de chacune des six confédérations de la FIFA dans un tournoi avec une phase de groupes et une phase à élimination directe. Les 32 formations sont réparties dans des groupes de quatre équipes, les deux meilleures par poule accédant aux huitièmes de finale.

Quels clubs concernés ?

Zone Europe : Real Madrid (ESP), Manchester City (ANG), Bayern Munich (ALL), Paris Saint-Germain (FRA), Inter Milan (ITA), FC Porto (POR), Benfica (POR), Borussia Dortmund (ALL), Juventus (ITA), Atlético Madrid (ESP), FC Salzbourg (AUT), Chelsea (ANG).

Real Madrid (ESP), Manchester City (ANG), Bayern Munich (ALL), Paris Saint-Germain (FRA), Inter Milan (ITA), FC Porto (POR), Benfica (POR), Borussia Dortmund (ALL), Juventus (ITA), Atlético Madrid (ESP), FC Salzbourg (AUT), Chelsea (ANG). Zone Afrique : Al Ahly (EGY), Wydad (MAR), ES Tunis (TUN), Mamelodi Sundowns (AFS).

Al Ahly (EGY), Wydad (MAR), ES Tunis (TUN), Mamelodi Sundowns (AFS). Zone Asie : Al Hilal (ARS), Urawa Red Diamonds (JPN), Al Ain (UAE), Ulsan HD FC (COR).

Al Hilal (ARS), Urawa Red Diamonds (JPN), Al Ain (UAE), Ulsan HD FC (COR). Zone Océanie : Auckland City (NZ).

Auckland City (NZ). Zone Amérique du Sud : Palmeiras (BRE), Flamengo (BRE), Fluminense (BRE), River Plate (ARG), Boca Juniors (ARG), Botafogo (BRE).

Palmeiras (BRE), Flamengo (BRE), Fluminense (BRE), River Plate (ARG), Boca Juniors (ARG), Botafogo (BRE). Zone Concacaf : Monterrey (MEX), Seattle Sounders (USA), CF Pachuca (MEX), Inter Miami (USA), Los Angeles FC (USA)

La compétition est longue, le premier match a été fixé le 14 juin et la finale de la Coupe du monde des Clubs a été programmée le dimanche 13 juillet 2025.

Le calendrier de la Coupe du monde des clubs

La Coupe du monde des clubs a donc été fixée du 15 juin au dimanche 13 juillet 2025, date de la finale. Voici le calendrier des prochains matchs de la compétition.

Jour après jour, découvrez tous les résultats des matchs de la Coupe du monde des clubs. Le tableau de scores est actualisé ci-dessous après chaque coup de sifflet final.

Les classements de la phase de groupes

Voici les classements de la phase de poules de la Coupe du monde des clubs. Le classement de chaque groupe est mis à jour à la fin des rencontres.

Quelle diffusion ?

DAZN diffusera gratuitement la compétition après avoir signé un accord. TF1 aura tout de même le droit de diffuser le premier match du PSG face à l'Atlético Madrid et la finale.

Les stades de la Coupe du monde des clubs

Douze stades ont été retenus. Le MetLife Stadium (East Rutherford, New Jersey) accueillera la finale. Voici le reste des enceintes : le Mercedes-Benz Stadium (Atlanta, Géorgie), le TQL Stadium (Cincinnati, Ohio), la Bank of America Stadium (Charlotte, Caroline du Nord), la Rose Bowl Stadium (Los Angeles, Californie), le Hard Rock Stadium (Miami, Floride), le Geodis Park (Nashville, Tennessee), le Camping World Stadium (Orlando, Floride), l'Inter & Co Stadium (Orlando, Floride), le Lincoln Financial Field (Philadelphie, Pennsylvanie), le Lumen Field (Seattle, Washington) et l'Audi Field (Washington, D.C.)