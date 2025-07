Euro féminin 2025 : calendrier, groupes, diffusion... Toutes les infos

L'Euro féminin 2025 de football se déroule en Suisse du 2 au 27 juillet, le programme complet.

À un an de la Coupe du monde masculine, les femmes sont à l'honneur cet été avec l'Euro féminin de football qui se déroule en Suisse. Pour la 14e édition, la France est l'une des nations favorites tout comme l'Angleterre, l'Allemagne ou encore la Norvège, la Suède ou les Pays Bas qui aimeraient créer la surprise. Mais depuis plusieurs années maintenant, les Bleues ne passent pas vraiment le cap des quarts de finale ou des demi-finales comme lors de l'Euro 2022. La dernière désillusion en date étant les Jeux olympiques à Paris avec une élimination face au Brésil.

Le format de cet Euro n'a rien de révolutionnaire avec quatre groupes de quatre équipes. Les deux meilleures nations se qualifieront pour les quarts de finale. Et comme pour les hommes, il n'y aura pas de petite finale et, donc, pas de médaille de bronze. La grande finale se disputera à Bâle, le 27 juillet.

Enfin, pour la première fois, les arbitres de l'Euro= seront aidés par la technologie : outre l'assistance vidéo classique, le jeu se pratiquera avec un ballon connecté, le hors-jeu sera semi-automatisé et la goal-line sera présente sur les stades pour détecter si la balle a franchi entièrement la ligne de but.

Voici le calendrier complet des rencontres de l'Euro féminin 2025 de football. Si vous cherchez une équipe en particulière, vous pouvez utiliser la barre de recherche juste au dessus.

Découvrez le classement complet des poules de cet Euro féminin. La France étant dans le groupe D avec la tenante du titre, l'Angleterre.

Voici la liste complète des 23 joueuses de l'équipe de France féminine pour cet Euro 2025.

L'ensemble de l'Euro féminin 2025 sera diffusé par le groupe TF1 et France Télévisions. Les matchs du premier tour de l'équipe de France contre l'Angleterre (5 juillet) et les Pays-Bas (13 juillet) seront diffusés sur TF1 à 21 heures et celui face au pays de Galles (9 juillet) sur France 2. Le quart et la demie de la France seraient diffusés par le groupe TF1. La finale sera sur TF1 le 27 juillet à 18 heures.