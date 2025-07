DIRECT. Tour de France 2025 : Merlier s'impose en costaud, Philipsen au tapis, le classement après la 3e étape

17:55 - Le résumé de la 3e étape du Tour de France

En ce lundi 7 juillet, les coureurs de la Grande Boucle ont parcouru 178 km entre Valenciennes et Dunkerque. Ce parcours était promis aux sprinteurs, et ils n’ont pas laissé passer l’occasion. Dans un sprint massif, Tim Merlier a levé les bras au terme d’une journée où il n’y a pas eu la moindre échappée mais beaucoup de terribles chutes. Sur la route vers Dunkerque, au sprint intermédiaire (118,2 km), l’une d’entre elles a été fatale à Jasper Philipsen, premier maillot jaune de ce Tour de France 2025. Le favori du jour a été contraint d’abandonner. Le Belge, accroché à la suite d’un duel entre Coquard et Rex, souffrait d’une épaule et du dos. Il a également frappé violemment la tête avec le bitume. Au niveau du classement général, Mathieu Van der Poel reste le leader suivi de Pogacar et Vingegaard. Le Slovène a quant à lui cédé sa tunique à pois à son partenaire Tim Wellens, qui est passé en tête au Mont Cassel.