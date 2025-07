DIRECT. Tour de France 2025 : Pogacar, Evenepoel... L'heure de départ des coureurs et le profil de la 5e étape

11:00 - Roglic ne croit pas en ses chances

"Quand je vois comment les autres gars sont en forme, je ne pense pas que je suis un des favoris pour le contre-la-montre. Mais demain est un autre jour, je donnerais tout et on verra" a lancé le Slovène Primoz Roglic avant le départ de la 5e étape. Le multiple vainqueur de la Vuelta a également indiqué qu'il "souffrait" depuis le début de ce Tour. "Pour être honnête, ça a été difficile pour moi de venir ici sur le Tour de France. C'est un début difficile. Si j'avais de bonnes jambes je serais à l'avant, mais là je souffre beaucoup. Je dis toujours que je veux gagner, mais dans ce cas là, je m'en fiche des écarts, je me donne à fond tous les jours et on verra ce que ça signifie à la fin."