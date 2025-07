DIRECT. Tour de France 2025 : suivez le 8ème étape

Ce samedi 12 juillet, le peloton de Tour de France aborde une pure étape de plaine entre Saint-Meen-le-Grand et Laval de 171,4km. Les sprinteurs comme Jonathan Milan et Tim Merlier sont attendus

Mais cette épreuve semble lui résister inexplicablement. « Évidemment que le Tour me tient à cœur, mais je ne peux pas contrôler à quelle vitesse ira Tadej, ni Jonas ou Remco. Il faut juste faire de son mieux. On verra bien la place à laquelle ça nous mène », relativise-t-il. Neuvième du général après sept étapes, Roglič semble déjà écarté de la lutte pour la victoire, voire du podium. Son rôle dans les jours à venir reste flou : outsider discret, potentiel animateur d’échappée ou simplement coureur prudent cherchant à conjurer le mauvais sort en évitant, enfin, la chute.

Primož Roglič traverse ce début de Tour de France avec une discrétion presque troublante, loin des projecteurs et des bagarres en tête de course. « J’aimerais bien revoir Paris, ça fait longtemps que je n’y suis pas allé », souriait-il le week-end dernier. Cinq ans, précisément : depuis le drame de 2020, il n’a plus franchi la ligne d’arrivée sur les Champs-Élysées, abandonnant chaque fois sur chute ou blessure en 2021, 2022 et 2024. Un sort qui tranche avec sa régularité ailleurs : cinq victoires sur huit Grands Tours complétés, hors Tour de France.

Les coureurs passent au Km 0, on sent un grand vent défavorable en face des coureurs. Aucune attaque n'a été fait au départ

Le peloton roule à un rythme très bien sur ces 5 premiers kilomètres, tout le monde s'observe et se jauge. Aucune attaque n'est à signaler sur les 4 premiers kilomètres de course

Bien que le coureur Italien est deuxième du classement de meilleur sprinteur, Jonathan Milan porte bien le maillot vert dans cette course car Tadej Pogacar (1e au classement) est déjà maillot jaune et ne peut pas porter deux maillots à la fois

Tim Merlier (Soudal-QuickStep) et Jonathan Milan (Lidl-Trek) sont les deux grands favoris de l’étape du jour. Le Belge avait devancé l’Italien d’un rien lundi à Dunkerque, confirmant qu’ils sont désormais les sprinteurs les plus rapides du peloton, en l'absence de Jasper Philipsen. L’arrivée en faux plat montant pourrait aussi convenir à Biniam Girmay (Intermarché-Wanty), principal outsider. D'autres comme Pavel Bittner, Phil Bauhaus ou Soren Wærenskjold peuvent jouer placés. Kaden Groves, libéré de son rôle de poisson-pilote, bénéficie d’un train solide, avec Van der Poel en dernier lanceur. Enfin, reste l’incertitude Jordi Meeus, victime d’une chute lundi : sa capacité à rebondir pourrait peser dans une arrivée serrée

Pour cette nouvelle édition, toujours très attendue, le Nord est mis à l'honneur avec un grand départ à Lille samedi 5 juillet pour une étape organisée à 100% autour de la métropole. Le peloton restera dans le Nord pendant quelques jours avec une deuxième étape qui arrivera à Boulogne Sur Mer puis à Dunkerque le lundi 7 juillet. Qui dit Nord, dit les pavés ? Et bien non, les organisateurs ont décidé de se passer des secteurs.

Neuf ans après son passage, la Normandie est également mise à l'honneur avec deux étapes dont un contre la montre dans les rues de Caen. La ville de Vire accueillera de son côté l'arrivée de la 6e étape. Le Tour passera ensuite en Bretagne avec un nouveau passage vers le fameux Mûr-de-Bretagne. Le Massif Central sera ensuite au programme avant une première coupure, le 15 juillet. La deuxième partie du Tour s'annonce dantesque avec une arrivée à Hautacam, un contre-la-montre Loudenvielle - Peyragudes qui risque de faire des dégâts avant une étape XXL, conclue à Luchon-Superbagnères en passant par le Tourmalet, le Col d'Aspin et le Col de Peyresourde...

La troisième semaine mettra à l'honneur les Alpes avec le grand retour du Mont Ventoux le 22 juillet. Le Tour de France n'était plus allé sur le sommet mythique depuis 2016, quand, souvenez vous, Christopher Froome avait terminé l'ascension à pied. Le lendemain, le peloton remonte la vallée du Rhône dans une étape accidentée entre Bollène et Valence avant d'attaquer une dernière ligne droite bien montagneuse, avec d'abord une 18e étape entre l'agglomération de Grenoble et la station de Courchevel avec l'effroyable Col de la Loze et ses trois cols hors catégorie qui sera l'étape reine du Tour avec plus de 5000 mètres d'ascension. Enfin, pas de JO cette année, le Tour retrouvera sa dernière étape traditionnelle avec une arrivée sur l'avenue des Champs Elysées.