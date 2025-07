DIRECT. Tour de France 2025 : une 6e étape casse-pattes, le profil

Place à la 6e étape du Tour de France ce jeudi 10 juillet entre Bayeux et Vire Normandie. 201 kilomètres sont au programme et le profil est très accidenté.

En direct

12:02 - Vauquelin: "C'est un rêve de gosse" Troisième du classement général après cinq étapes, Kévin Vauquelin n'arrive pas vraiment à croire ce qu'il vit dans ce début du Tour de France, malgré le travail fourni. La journée de jeudi, où il sera littéralement à domicile, promet d'être encore chargée d'émotions. "Ce sera encore pire ! Je suis aux anges. Passer chez soi, c'est beaucoup d'émotion. J'ai envie de chialer. On dit qu'à chaque jour suffit sa peine, mais c'est pas de la peine que je subis. C'est un rêve de gosse, j'ai juste envie de me pincer, a-t-il confié à L'Equipe mercredi. Mes proches aussi sont en plein rêve. Je n'oublie personne, je n'oublie rien, j'ai revu Alexandre Jouan, quelqu'un avec qui j'ai commencé le vélo, des personnes avec qui j'ai fait des stages, avec qui j'ai eu des fous rires, qui m'ont fait aimer le vélo et sa mentalité. J'en arrive maintenant à être 3e du Tour de France, à porter le maillot blanc, jouer les premiers rôles, avoir gagné une étape l'an dernier, qu'est-ce qu'on peut demander de plus ?"

11:55 - Kévin Vauquelin à domicile Kévin Vauquelin impressionne depuis le début du Tour de France à Lille samedi dernier. Cinquième du chrono mercredi et désormais troisième du général à 59 secondes de Pogacar, le coureur de l'équipe Arkéa - B&B Hotels n'en finit plus d'impressionner. Ce jeudi, le Normand évoluera encore une fois à domicile puisqu'il est natif de Bayeux, d'où s'élancera le peloton lors de la sixième étape. Porteur du maillot blanc, le Français vise maintenant une victoire d'étape, mais il risque d'être surveillé par les équipes dont les leaders jouent le général.

11:48 - Vingegaard a perdu gros Jonas Vingegaard a lâché plus d'une minute à ses rivaux mercredi sur le contre-la-montre, en terminant hors du top 10. Le double vainqueur du Tour (2022, 2023) accuse désormais un retard de plus d'une minute sur Tadej Pogacar. "Une journée difficile pour moi, a-t-il expliqué à la chaîne danoise TV2 après l'arrivée. Je n'avais pas les jambes, il n'y avait pas grand-chose d'autre à faire. Je ne pense pas que je roulais très bien et j'ai perdu beaucoup de temps." Si l'écart n'est pas encore rédhibitoire, Vingegaard va devoir s'employer pour combler ce retard et ce coup au moral pris, après cinq jours de course.

11:42 - Pogacar a frappé fort lors de la 5e étape Tadej Pogacar a frappé un grand coup lors de la 5e étape en prenant la deuxième place derrière Remco Evenepoel lors du contre-la-montre. Le Slovène s'est emparé du maillot jaune et possède 42 secondes d'avance sur Evenepoel, 59 secondes sur Kévin Vauquelin et 1'13" sur Jonas Vingegaard. Au-delà du maillot jaune, il possède aussi le maillot vert et le maillot blanc à pois rouges, preuve de sa domination.

11:36 - Départ réel donné à 12h45 Pour cette 6e étape, le peloton s'élancera à 12h35 pour le départ fictif depuis Bayeux. Le départ réel sera donné dix minutes plus tard à 12h45.