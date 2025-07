DIRECT. Tour de France 2025 : Pogacar s'impose à Mûr-de-Bretagne et reprend le maillot jaune, le résumé et classement

Au terme de la 7e étape du Tour de France, en ce vendredi 11 juillet, Tadej Pogacar a gagné devant Jonas Vingegaard au terme d'une double ascension de Mûr-de-Bretagne. Le Slovène reprend le maillot jaune à Mathieu Van der Poel.

En direct

17:45 - Ewen Costiou, élu combatif : "C’est une journée inoubliable" Dernier rescapé de l'échappée du jour, le Français, qui courait sur ses terres bretonnes, est monté sur le podium en qualité de combatif du jour : "Il ne pouvait rien m’arriver de plus beau. Je ne voulais pas spécialement être dans l’échappée, mais j’ai suivi une belle vague. Au Mûr-de-Bretagne, avec ma famille, mes amis et ma copine… Le public m’a poussé ! C’est allé tout seul ! Puis, à la fin de l'étape, Hinault m’a félicité en disant que c’était un bon numéro. Ça fait plaisir. C’est une journée inoubliable. Ça restera à vie dans ma mémoire."

17:30 - Tadej Pogacar : "C’était une journée incroyable" Au micro d'Eurosport, le Slovène s'est confié : "Je suis très heureux de cette victoire. C’était un plan parfait. Malheureusement, Almeida a chuté. S’il va bien c’est une journée parfaite. Si ce n’est pas le cas, cette victoire est pour lui. J'espère vraiment qu’il va bien, c'est le plus important. Mathieu Van der Poel et moi, nous voulions la victoire. On ne voulait pas laisser partir l’échappée, car tout le monde veut gagner dans une montée iconique. Mathieu a peut-être laissé trop de force hier. Pour moi, c’était une journée incroyable. Mes coéquipiers ont fait un travail incroyable. On a dépensé beaucoup d’énergie pour gagner. C’était une journée difficile, mais on a conservé le plan. Je suis heureux d’avoir le maillot jaune et les deux prochaines journées s'annoncent un peu plus tranquilles."

17:15 - La réaction de Remco Evenepoel "Tadej a mis un gros tempo au début du Mûr-de-Bretagne. J’ai ensuite mis le rythme, mais après la partie raide, j’ai un peu hésité. Tout le monde voulait le sprint. Je n’avais plus les jambes pour attaquer. J’ai été bien jusqu’à flamme rouge... Mais, je commence à me sentir mieux, c’est positif. Le tour de France est encore long. Il faut faire de la récupération lors des deux prochains jours. Lundi, ça sera la guerre. Et après, il y aura les Pyrénées et les Alpes. Pour l’instant, tout se passe bien !"

16:32 - Tadej Pogacar s'impose à Mûr-de-Bretagne et récupère le maillot jaune ! Au terme de la 7e étape du Tour de France 2025, en ce vendredi 11 juillet, Tadej Pogacar, au sprint, a réglé un petit groupe. Jonas Vingegaard et Oscar Onley n'ont rien pu faire face au Slovène, nouveau maillot jaune du Tour de France. Van der Poel n'a pas participé à la lutte final et a ainsi perdu sa tunique dorée. Vauquelin a terminé à la 7e place. Au préalable, plus tôt dans la journée, Thomas, Baudin, Garcia Cortina, Costiou avaient tenté de fausser compagnie au peloton. Le dernier nommé, qui roulait sur ses terres, a été repris à 10 kilomètres de l'arrivée. Pogacar avait livré ses ambitions en début de journée, et il a une nouvelle fois respecté son plan.

16:31 - Ça va se finir au sprint ! Narvaez emmène le sprint pour Pogacar. Evenepoel est dans la roue ! Nous sommes avec les costauds !

16:30 - Vauquelin fait la jonction Le Français s'accroche. Le plus dur est terminé. Nous sommes dans le dernier kilomètre !

16:30 - Le trio a fait un écart Pogacar, Evenepoel et Vingegaard sont ensemble. Le Belge prend ses responsabilités ! Il est fort !

16:28 - Quel travail de Wellens ! Il a remonté Pogacar en superbe position. Evenepoel est bien placé. Le Slovène est le grand favori ! Vingegaard est dans la roue de "Pogi". Van der Poel est lâché !

16:27 - Visma-Lease a Bike prend la tête du peloton Pogacar a perdu beaucoup de coéquipiers lors de la précédente chute. L'absence d'Almeida change le plan !

16:25 - Louis Barré est tombé avec Dunbar et Madouas Santiago Buitrago a amené une dizaine de coureurs au sol. Tout le monde se relève. Pendant ce temps, on se rapproche de l'ascension. Nous sommes à 3 kilomètres de l'arrivée !

16:23 - Quelle chute dans le peloton ! Almeida est tombé, comme Haig ! Ce dernier semble le plus touché ! Les coureurs étaient dans une petite descente !

16:22 - Nous sommes à moins de dix kilomètres de l'arrivée ! Marc Soler continue à tenir la barre en tête du groupe maillot jaune. Pogacar est très concentré !

16:17 - Marc Soler inflige un gros tempo Il étire le peloton des favoris. Son partenaire Almeida est en queue. Il ne reste plus que 30 coureurs dans ce groupe.