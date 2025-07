Tour de France 2025 : une 1ère étape pour les sprinteurs, heure du départ et profil

La première étape du Tour de France 2025 ce samedi 5 juillet part de Lille avec une grande boucle dans la région.

Nous y sommes ! Le Tour de France 2025 s'élance ce samedi 5 juillet depuis le Nord et Lille pour cette première étape très attendue. Dans une grande boucle à travers les départements du Nord et du Pas de Calais longue de 185 kilomètres (184,9 pour être exact), les coureurs tenteront certainement de prendre la bonne échappée car le maillot de meilleur grimpeur sera déjà en jeu avec trois difficultés de quatrième catégorie.

Mais sans aucun doute, les équipes de sprinteurs joueront rapidement des coudes pour ramener le peloton sur l'échappée et se disputer la première victoire sur ce Tour de France 2025, mais également et surtout le premier Maillot Jaune. Jonathan Milan, pour sa première participation pourrait faire coup double en enlevant un premier bouquet et le prestigieux maillot. Mais attention tout de même aux Jasper Philipsen, Phil Bauhaus, Tim Merlier ou encore le dernier vainqueur du maillot de meilleur sprinteur, Biniam Girmay. Le départ de l'étape est prévue à 13h10 pour le départ fictif avant une arrivée vers 17h30.

Le profil de la 1ère étape

© ASO

Les étapes

Les engagés

Data powered by FirstCycling.com

Le parcours

© ASO

Pour cette nouvelle édition, toujours très attendue, le Nord est mis à l'honneur avec un grand départ à Lille samedi 5 juillet pour une étape organisée à 100% autour de la métropole. Le peloton restera dans le Nord pendant quelques jours avec une deuxième étape qui arrivera à Boulogne Sur Mer puis à Dunkerque le lundi 7 juillet. Qui dit Nord, dit les pavés ? Et bien non, les organisateurs ont décidé de se passer des secteurs.

Neuf ans après son passage, la Normandie est également mise à l'honneur avec deux étapes dont un contre la montre dans les rues de Caen. La ville de Vire accueillera de son côté l'arrivée de la 6e étape. Le Tour passera ensuite en Bretagne avec un nouveau passage vers le fameux Mûr-de-Bretagne. Le Massif Central sera ensuite au programme avant une première coupure, le 15 juillet. La deuxième partie du Tour s'annonce dantesque avec une arrivée à Hautacam, un contre-la-montre Loudenvielle - Peyragudes qui risque de faire des dégâts avant une étape XXL, conclue à Luchon-Superbagnères en passant par le Tourmalet, le Col d'Aspin et le Col de Peyresourde...

La troisième semaine mettra à l'honneur les Alpes avec le grand retour du Mont Ventoux le 22 juillet. Le Tour de France n'était plus allé sur le sommet mythique depuis 2016, quand, souvenez vous, Christopher Froome avait terminé l'ascension à pied. Le lendemain, le peloton remonte la vallée du Rhône dans une étape accidentée entre Bollène et Valence avant d'attaquer une dernière ligne droite bien montagneuse, avec d'abord une 18e étape entre l'agglomération de Grenoble et la station de Courchevel avec l'effroyable Col de la Loze et ses trois cols hors catégorie qui sera l'étape reine du Tour avec plus de 5000 mètres d'ascension. Enfin, pas de JO cette année, le Tour retrouvera sa dernière étape traditionnelle avec une arrivée sur l'avenue des Champs Elysées.