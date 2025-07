Classement du Tour de France 2025 : général, maillot vert, maillot à pois... Découvrez les classements

Tous les classements de ce Tour de France 2025 mis à jour à la fin de chaque étape.

Il n'y a pas un classement, mais plusieurs classements du Tour de France 2025. La Grande Boucle, qui s'est élancée samedi 5 juillet depuis Lille, parcourt l'Hexagone pendant trois semaines et 21 étapes. Les coureurs vont parcourir des milliers de kilomètres à travers la France. Pour les favoris, un seul objectif : la première place du classement général, synonyme de maillot jaune. Pour les sprinteurs, le classement par points est un autre objectif, avec le maillot vert à la clé. Et la quête ultime et pour les grimpeurs est évidemment le classement de la montagne, avec le fameux maillot à pois qui fait toujours rêver par sa popularité auprès du public.

Le classement du meilleur grimpeur est d'ailleurs sans doute le grand objectif pour les coureurs français cette année, pas vraiment dans les meilleures dispositions pour le classement général. Mais sur les Champs Elysées fin juillet, les meilleurs au classement général, sont aussi très souvent les meilleurs grimpeurs... Pour suivre l'ensemble de ces compétitions dans la compétition, suivez tous les classements du Tour de France 2025 au jour le jour avec une mise à jour quelques minutes après la fin de chaque étape.

Le classement général du Tour de France 2025

Le classement général du Tour de France est celui du maillot jaune et désignera le grand vainqueur à la fin de la Grand Boucle. Le tableau ci-dessus est mis à jour chaque jour de course, quelques minutes après la fin de l'étape. Le temps des coureurs est cumulé pour fournir un classement général et des écarts entre les coureurs.

Le classement de l'étape du jour

Le classement de l'étape du jour est lui aussi mis à jour au plus vite après chaque arrivée. Découvrez dès la fin de l'étape le classement du jour, les temps et les écarts de chaque coureur.

Le classement du maillot vert du Tour de France

Le classement du meilleur sprinteur fonctionne selon un système de points. Plusieurs points sont en effet distribués à chaque étape, lors des sprints intermédiaires et lors du sprint final. Pour les étapes de plaine, le coureur victorieux remporte 50 points, ses poursuivants empochent quant à eux 30, 20, 18, 16, 14, 12, 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3 et 2 points. Pour les étapes de moyenne montagne les 15 premiers coureurs classés à l’arrivée gagnent 30, 25, 22, 19, 17, 15, 13, 11, 9, 7, 6, 5, 4, 3 et 2 points. Enfin, pour les étapes de haute montagne et contre-la-montre la répartition est la suivante : 1er - 20 points ; 2e - 17 points ; 3e - 15 points ; etc. Sprints Intermédiaires : 1er - 20 points ; 2e - 17 points ; 3e - 15 points ; etc.

Le classement du maillot à pois du Tour de France

Comme pour le maillot vert, le classement du meilleur grimpeur du Tour de France est déterminé par des points distribués à chaque sommet répertorié. Les ascensions de 4e catégorie rapportent 1 point au coureur qui passe en tête au sommet. Celles de 3e catégorie rapportent 2 points au premier et 1 point à son poursuivant. Dans les cols ou côtes de 2e catégorie, le premier empoche 5 points ; 3, 2 et 1 points sont attribués aux coureurs suivants. Au sommet des ascensions de 1re catégorie, c'est 10 points pour l’homme de tête, puis 8, 6, 4, 2 et 1 points pour ceux qui suivent. Pour le hors catégorie, 20 points pour le premier, les poursuivants empochent 15, 12, 10, 8, 6, 4 et 2 points.

Le classement par équipes du Tour de France

Ce classement est aussi très observé à chaque édition du Tour de France et rappelle que le cyclisme est aussi un sport d'équipe. Le classement par équipes, remis depuis 1930, est établi en additionnant, à chaque étape, les trois meilleurs temps individuels de chaque formation. Pas de maillot distinctif cette fois pour le(s) leader(s) de ce classement, mais vous pourrez tout de même les reconnaître sur les routes : les coureurs de l'équipe en tête du classement portent un dossard et un casque jaunes.