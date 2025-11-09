DIRECT. Ligue 1 : les occasions sont rares pour Lorient - Toulouse, résultats et classement

Suivez l'intégralité des résultats et le classement lors de chaque journée de championnat de Ligue 1.

Sommaire Calendrier

Résultats

Classement

Actus et matchs en direct

Chaînes et diffusion Nouvelle journée de Ligue 1 ce week-end avec un énorme choc très attendu, Lyon qui accueille le PSG. Les Parisiens, avec sa cascade de forfaits (Dembélé, Doué, Hakimi, Nuno Mendes...) devront faire le dos rond face à des Gones qui veulent retrouver le podium. Les résultats de la Ligue 1 Découvrez tous les résultats du championnat de France de Ligue 1. Comme toujours, une victoire vaut 3 point, un match nul 1 point et bien évidemment 0 point en cas de défaite. La mise à jour se fait quelques minutes après le coup de sifflet final. Le classement

En direct

15:32 - Premier carton (0-0) Percée de Tosin qui avait dézoné dans le couloir droit. L'attaquant est retenu par Cresswell qui commet la faute. Carton jaune pour le défenseur anglais. 15:31 - Mvogo s'interpose (0-0) Jeu à trois initié chez les Toulousains ! Gboho lance Magri dans la surface qui centre en première intention. Emersonn était recherché mais le portier lorientais se couche sur le ballon. 15:25 - McKenzie, encore lui (0-0) Festival de Yongwa qui était monté aux avant-postes. Le défenseur est repris aux abords de la surface toulousaine mais Pablo Pagis hérite du cuir. Il dribble Cresswell mais McKenzie met le pied et Guillaume Restes peut s'emparer du cuir dans ses six mètres. 15:20 - McKenzie précieux (0-0) Devant Tosin, McKenzie pousse le ballon de la tête au point de penalty. Dans la foulée, Kouassi récupère et enrhume Sidibé d'un double contact avant de centrer. Sur la ligne des six mètres, McKenzie dégage en corner. 15:12 - Talbi sauve Lorient ! (0-0) Sur une contre-attaque toulousaine, Djibril Sidibé qui évolue un rang plus haut en l'absence de Donnum pour suspension, renverse le jeu sur Methalie. Le piston gauche entre dans la surface et sert Emersonn en retrait. L'attaquant reprend en première intention mais Montassar Talbi tacle pour repousser le danger. 15:10 - Musique traditionnel au rendez-vous Pour accompagner l'entrée des joueurs sur la pelouse du Moustoir, plusieurs musiciens celtiques étaient présents, ainsi que des personnes vêtues d'habits traditionnels. 15:00 - C'est parti au Mouchoir ! Le match débute au Stade du Moustoir entre Lorient (16e) et Toulouse (10e). 14:55 - Premiers résultats Vendredi et hier, quatre matchs de la 12e journée de la Ligue 1 se sont déjà déroulés. Voici les résultats : Paris FC - Rennes : 0-1

Marseille - Brest : 3-0

Le Havre - Nantes : 1-1

Monaco - Lens : 1-4 14:50 - Cinq affiches au programme Avant le choc opposant l'Olympique Lyonnais au Paris Saint-Germain ce soir, quatre affiches vont rythmer l'après-midi en Ligue 1 : Lorient - Toulouse, Angers - Auxerre, Metz - Nice et Strasbourg - Lille. 14:45 - Bonjour à tous ! Bonjour à toutes et à tous ! Bienvenue pour ce multiplex de la 12e journée de la Ligue 1.

Le calendrier de la Ligue 1

Pour cette saison 2025-2026, c'est la chaîne de la Ligue, Ligue 1 + qui prend les commandes pour les 7 matchs sur 8. Le dernier, l'affiche du samedi, reste sur les antennes de beIN Sports. Dans le détail, Ligue 1 + coûtera 14,99 € par mois pour avoir accès à huit des neuf rencontres de chaque journée. Le dernier match restera chez beIN Sports où l'abonnement mensuel revient à 15 € selon les offres. Au total, les consommateurs devront donc payer 29,99 € par mois pour avoir accès à l'intégralité de la saison 2025-2026 de la L1. Un prix, qui sur le papier, est l'un des moins chers ces dernières années. Pour rappel DAZN avait proposé 39,99 €/mois sans engagement ou 29,99 €/mois avec engagement de 12 mois.

14,99 par mois avec engagement pour deux utilisateurs

19,99 par mois sans engagement pour deux utilisateurs

Une offre dédiée aux -26 ans à 9,99 ans avec un utilisateur uniquement sur mobile, tablette et PC

Une offre mobile à 14,99 pour un seul utilisateur sur mobile, tablette et PC

Vous pouvez souscrire à l'offre DAZN ici

Il est également possible de vous abonner à Ligue 1 + via la plateforme Prime Video qui détenait les droits du championnat de France. Pour souscrire et bénéficier de l'offre, vous pouvez vous abonner juste ici.