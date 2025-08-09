Ligue 1 2025-2026 : calendrier de la première journée, résultats et classement

Le championnat de France de Ligue 1 fait son grand retour ce week-end, découvrez le calendrier complet de la 1ère journée.

Et c'est reparti pour une nouvelle saison de Ligue 1 ! Après les multiples affaires autour de la DNCG, les 18 clubs présents dans l'élite seront bien ceux qui ont mérité leur place sur le point de vu sportif. Cette saison 2025-2026 s'annonce excitante, même si le PSG semble être encore une fois un cran (très) au dessus. Vainqueur de la Ligue des champions l'année dernière, Paris vise un doublé et pourrait rouler sur le championnat. Mais attention, on suivra attentivement cette saison l'OM, deuxième l'année dernière et qui retrouve la Ligue des champions avec de grosses ambitions. Monaco, avec l'attraction Paul Pogba sera également particulièrement suivi. Enfin, il ne faut pas oublier Lille qui enregistre également la venue surprise d'un ancien champion du monde, l'ancien joueur d'Arsenal ou encore de Chelsea et surtout meilleur buteur des Bleus... Olivier Giroud !

Le calendrier de la Ligue 1

Les résultats de la Ligue 1

Découvrez tous les résultats du championnat de France de Ligue 1. Comme toujours, une victoire vaut 3 point, un match nul 1 point et bien évidemment 0 point en cas de défaite. La mise à jour se fait quelques minutes après le coup de sifflet final.

Le classement

Pour cette saison 2025-2026, c'est la chaîne de la Ligue, Ligue 1 + qui prend les commandes pour les 7 matchs sur 8. Le dernier, l'affiche du samedi, reste sur les antennes de beIN Sports. Dans le détail, Ligue 1 + coûtera 14,99 € par mois pour avoir accès à huit des neuf rencontres de chaque journée. Le dernier match restera chez beIN Sports où l'abonnement mensuel revient à 15 € selon les offres. Au total, les consommateurs devront donc payer 29,99 € par mois pour avoir accès à l'intégralité de la saison 2025-2026 de la L1. Un prix, qui sur le papier, est l'un des moins chers ces dernières années. Pour rappel DAZN avait proposé 39,99 €/mois sans engagement ou 29,99 €/mois avec engagement de 12 mois.