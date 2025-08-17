Ligue 1 2025-2026 : le PSG en patron, déjà la tempête à l'OM, résultats et classements

Le championnat de France de Ligue 1 a fait son grand retour ce week-end, découvrez les résultats.

C'est reparti pour le championnat de France de Ligue 1 ! La première journée a offert du spectacle et des surprises et on ne va pas se mentir, l'odeur du ballon rond avait un peu manqué tout le monde après une folle saison l'année dernière. Pour l'entame de ce championnat, l'un des gros outsiders pour le titre de champion de France est tombé. L'OM, très actif sur le mercato en raison notamment de son retour de la Ligue des champions a perdu en toute fin de rencontre face à Rennes, en infériorité numérique pendant une heure. L'ambiance était d'ailleurs très chaude selon certaines sources dans le vestiaire des Olympiens, pas de bon augure après une journée. Dans le reste des résultats, Lyon, maintenu de justesse en Ligue 1 a joué un très mauvais tour à Lens en s'imposant 1-0 malgré le retour en France de Florian Thauvin. En parlant de champion du monde, Olivier Giroud a réussi son retour en marquant dès la 11e minute, mais n'a rien pu faire pour éviter le nul spectaculaire 3-3. Pour cette première journée, il ne fallait pas être promu. L'adaptation a été difficile puisque Metz, Paris FC et Lorient se sont tous inclinés. Enfin, avec une préparation très courte, le PSG a eu beaucoup de mal et a du attendre l'heure de jeu pour débloquer la situation et prendre le dessus sur une vaillante équipe de Nantes.

Le calendrier de la Ligue 1

Les résultats de la Ligue 1

Découvrez tous les résultats du championnat de France de Ligue 1. Comme toujours, une victoire vaut 3 point, un match nul 1 point et bien évidemment 0 point en cas de défaite. La mise à jour se fait quelques minutes après le coup de sifflet final.

Le classement

Pour cette saison 2025-2026, c'est la chaîne de la Ligue, Ligue 1 + qui prend les commandes pour les 7 matchs sur 8. Le dernier, l'affiche du samedi, reste sur les antennes de beIN Sports. Dans le détail, Ligue 1 + coûtera 14,99 € par mois pour avoir accès à huit des neuf rencontres de chaque journée. Le dernier match restera chez beIN Sports où l'abonnement mensuel revient à 15 € selon les offres. Au total, les consommateurs devront donc payer 29,99 € par mois pour avoir accès à l'intégralité de la saison 2025-2026 de la L1. Un prix, qui sur le papier, est l'un des moins chers ces dernières années. Pour rappel DAZN avait proposé 39,99 €/mois sans engagement ou 29,99 €/mois avec engagement de 12 mois.