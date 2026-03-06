Ligue 1 : grosse lutte pour le podium, programme, résultats et classement en direct

Découvrez les résultats de toutes les journées de Ligue 1 avec le classement mis à jour dès la fin des matchs.

Chaînes et diffusion Nouvelle journée de championnat de France ce week-end avec des enjeux à tous les étages. En haut du classement, le PSG et Lens se livrent toujours une intense bataille pour le titre même si les Lensois commencent à perdre le fil face à des Parisiens plus constants... Pour la troisième place, la lutte fait rage entre Lyon, Marseille, Lille et Rennes qui peuvent tous prétendre à une place sur le podium même si Lyon a un petit avantage et que l'OM reste en embuscade malgré ses problèmes. En bas du classement, Nantes, Metz et Auxerre ferment la marche et doivent impérativement prendre des points pour espérer encore le maintien... Les résultats de la Ligue 1 Découvrez tous les résultats du championnat de France de Ligue 1. Comme toujours, une victoire vaut 3 point, un match nul 1 point et bien évidemment 0 point en cas de défaite. La mise à jour se fait quelques minutes après le coup de sifflet final. Le classement

Dernières mises à jour

20:45 - C'est parti entre le PSG et Monaco ! Après une minute d'applaudissements en hommage de Jack Jacquet, personnage emblématique du club parisien décédé cette semaine, c'est parti au Parc des Princes entre le PSG et l'AS Monaco ! L'arbitre Ruddy Buquet siffle le coup d'envoi de cette première rencontre de la 25e journée de Ligue 1 et les Parisiens engagent pour cette première période.

Pour cette saison 2025-2026, c'est la chaîne de la Ligue, Ligue 1 + qui prend les commandes pour les 7 matchs sur 8. Le dernier, l'affiche du samedi, reste sur les antennes de beIN Sports. Dans le détail, Ligue 1 + coûtera 14,99 € par mois pour avoir accès à huit des neuf rencontres de chaque journée. Le dernier match restera chez beIN Sports où l'abonnement mensuel revient à 15 € selon les offres. Au total, les consommateurs devront donc payer 29,99 € par mois pour avoir accès à l'intégralité de la saison 2025-2026 de la L1. Un prix, qui sur le papier, est l'un des moins chers ces dernières années. Pour rappel DAZN avait proposé 39,99 €/mois sans engagement ou 29,99 €/mois avec engagement de 12 mois.

14,99 par mois avec engagement pour deux utilisateurs

19,99 par mois sans engagement pour deux utilisateurs

Une offre dédiée aux -26 ans à 9,99 ans avec un utilisateur uniquement sur mobile, tablette et PC

Une offre mobile à 14,99 pour un seul utilisateur sur mobile, tablette et PC

Vous pouvez souscrire à l'offre DAZN ici

Il est également possible de vous abonner à Ligue 1 + via la plateforme Prime Video qui détenait les droits du championnat de France. Pour souscrire et bénéficier de l'offre, vous pouvez vous abonner juste ici.