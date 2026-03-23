Ligue 1 : l'écart infime pour la 3e place, le classement et les résultats

Découvrez les résultats de toutes les journées de Ligue 1 avec le classement mis à jour dès la fin des matchs.

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Chaînes et diffusion La trêve internationale va faire du bien à certaines équipes et notamment l'Olympique de Marseille. Dans un Vélodrome qui ne laisse passer aucune erreur de ses joueurs, Marseille est une nouvelle fois tombée, face à Lille, sur un but de l'inévitable Olivier Giroud. Conséquence au classement, si l'OM est toujours 3e, les Marseillais n'ont plus que deux points d'avance sur Lille, 5e, revenue au contact de Lyon. Les Lyonnais se sont également inclinés à domicile face à Monaco, qui revient également dans le match à seulement 3 points du podium. En tête du classement, Paris est toujours leader avec un point d'avance sur Lens. Les résultats de la Ligue 1 Découvrez tous les résultats du championnat de France de Ligue 1. Comme toujours, une victoire vaut 3 point, un match nul 1 point et bien évidemment 0 point en cas de défaite. La mise à jour se fait quelques minutes après le coup de sifflet final. Le classement

Dernières mises à jour

08:50 - Giroud y a cru jusqu'au bout "On savait qu'il fallait y croire jusqu'au bout parce qu'on s'était mis dans les bonnes dispositions en première mi-temps. Au début du match, on s'est créé les meilleures occasions et c'était improbable de se voir mener au score la mi-temps. Le coach avait dit que le match était loin d'être terminé. Il fallait rester solide et y croire jusqu'au bout et on l'a fait. On a fait preuve de beaucoup de solidité, de solidarité. On était déçus après l'élimination contre Aston Villa. On avait envie, avant la trêve, de prendre ces trois points et c'est chose faite. On a montré de très bonnes choses ce (dimanche) soir" a expliqué le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France.

Le calendrier de la Ligue 1

Pour cette saison 2025-2026, c'est la chaîne de la Ligue, Ligue 1 + qui prend les commandes pour les 7 matchs sur 8. Le dernier, l'affiche du samedi, reste sur les antennes de beIN Sports. Dans le détail, Ligue 1 + coûtera 14,99 € par mois pour avoir accès à huit des neuf rencontres de chaque journée. Le dernier match restera chez beIN Sports où l'abonnement mensuel revient à 15 € selon les offres. Au total, les consommateurs devront donc payer 29,99 € par mois pour avoir accès à l'intégralité de la saison 2025-2026 de la L1. Un prix, qui sur le papier, est l'un des moins chers ces dernières années. Pour rappel DAZN avait proposé 39,99 €/mois sans engagement ou 29,99 €/mois avec engagement de 12 mois.

14,99 par mois avec engagement pour deux utilisateurs

19,99 par mois sans engagement pour deux utilisateurs

Une offre dédiée aux -26 ans à 9,99 ans avec un utilisateur uniquement sur mobile, tablette et PC

Une offre mobile à 14,99 pour un seul utilisateur sur mobile, tablette et PC

Vous pouvez souscrire à l'offre DAZN ici

Il est également possible de vous abonner à Ligue 1 + via la plateforme Prime Video qui détenait les droits du championnat de France. Pour souscrire et bénéficier de l'offre, vous pouvez vous abonner juste ici.