Ligue 1 : l'OM et Paris piétinent, Lens prend la tête, résultats et classement

Chaînes et diffusion Ce n'était pas arrivé depuis 21 ans. Grâce à un doublé de Florian Thauvin, le RC Lens mène la danse en Ligue 1 après sa victoire 2-1 face à Angers. Les Lensois profitent du faux de Paris, battu à Monaco 1-0 malgré une supériorité numérique et surtout de l'OM, rejoint en toute fin de match par Toulouse après être passé de 1-0 à 2-1 en seconde mi temps. L'écart entre les trois formations est toujours très serré... Les résultats de la Ligue 1 Découvrez tous les résultats du championnat de France de Ligue 1. Comme toujours, une victoire vaut 3 point, un match nul 1 point et bien évidemment 0 point en cas de défaite. La mise à jour se fait quelques minutes après le coup de sifflet final. Le classement

08:56 - "Confortable" pour Pierre Sage C’est vrai que c’est confortable d’être dans cette position-là. On ne pensait pas être là à ce moment-là. 31 points c’était l’objectif qu’on s’était fixé quasiment pour le mois de février-mars. Donc on est en avance sur notre tableau (…) Maintenant, la vérité, elle s’écrira dans le temps et vous connaissez comme moi la fable du lièvre et de la tortue, donc méfions-nous quand même" a analysé le coach du RC Lens. 08:55 - "Fier" lance Thauvin "On est fier, on est récompensé de notre travail depuis le début de la saison. Mais il reste beaucoup de matchs. On est très loin pour s’enflammer. Tout le monde se bat les uns pour les autres. On verra si on se donne le droit de rêver" a lancé le champion du monde après la journée.

Pour cette saison 2025-2026, c'est la chaîne de la Ligue, Ligue 1 + qui prend les commandes pour les 7 matchs sur 8. Le dernier, l'affiche du samedi, reste sur les antennes de beIN Sports. Dans le détail, Ligue 1 + coûtera 14,99 € par mois pour avoir accès à huit des neuf rencontres de chaque journée. Le dernier match restera chez beIN Sports où l'abonnement mensuel revient à 15 € selon les offres. Au total, les consommateurs devront donc payer 29,99 € par mois pour avoir accès à l'intégralité de la saison 2025-2026 de la L1. Un prix, qui sur le papier, est l'un des moins chers ces dernières années. Pour rappel DAZN avait proposé 39,99 €/mois sans engagement ou 29,99 €/mois avec engagement de 12 mois.

14,99 par mois avec engagement pour deux utilisateurs

19,99 par mois sans engagement pour deux utilisateurs

Une offre dédiée aux -26 ans à 9,99 ans avec un utilisateur uniquement sur mobile, tablette et PC

Une offre mobile à 14,99 pour un seul utilisateur sur mobile, tablette et PC

