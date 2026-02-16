Ligue 1 : l'OM implose, Lens reprend la tête, résultats et le classement complet

Découvrez les résultats de toutes les journées de Ligue 1 avec le classement mis à jour dès la fin des matchs.

Chaînes et diffusion Leader du championnat il y a quelques mois, l'OM est désormais 4e, bien loin du podium... Après un nouveau match nul concédé sur sa pelouse après avoir mené 2-0 face à Strasbourg, Marseille a perdu son directeur sportif, Mehdi Benatia, quelques jours après le départ de De Zerbi. Le club marseillais est en train d'imploser et la suite s'annonce délicate. Devant, Lens reprend la tête du championnat après le revers du PSG face à Rennes alors que Lyon consolide sa place sur le podium après sa 13e victoire consécutive... Les résultats de la Ligue 1 Découvrez tous les résultats du championnat de France de Ligue 1. Comme toujours, une victoire vaut 3 point, un match nul 1 point et bien évidemment 0 point en cas de défaite. La mise à jour se fait quelques minutes après le coup de sifflet final. Le classement

08:13 - Le bas du classement En bas du classement de notre Ligue 1, Metz (13 points) est toujours bon dernier, encore plus même après sa défaite ce dimanche face à Auxerre à domicile (0-2). Après sa lourde défaite à Jean-Bouin face au nouveau leader lensois, le Paris FC est désormais 15e (22 points). Nantes, sans victoire depuis cinq rencontres, sont avant-derniers (17e, 14 points) après sa nouvelle défaite vendredi face à Monaco (3-1).

Pour cette saison 2025-2026, c'est la chaîne de la Ligue, Ligue 1 + qui prend les commandes pour les 7 matchs sur 8. Le dernier, l'affiche du samedi, reste sur les antennes de beIN Sports. Dans le détail, Ligue 1 + coûtera 14,99 € par mois pour avoir accès à huit des neuf rencontres de chaque journée. Le dernier match restera chez beIN Sports où l'abonnement mensuel revient à 15 € selon les offres. Au total, les consommateurs devront donc payer 29,99 € par mois pour avoir accès à l'intégralité de la saison 2025-2026 de la L1. Un prix, qui sur le papier, est l'un des moins chers ces dernières années. Pour rappel DAZN avait proposé 39,99 €/mois sans engagement ou 29,99 €/mois avec engagement de 12 mois.

14,99 par mois avec engagement pour deux utilisateurs

19,99 par mois sans engagement pour deux utilisateurs

Une offre dédiée aux -26 ans à 9,99 ans avec un utilisateur uniquement sur mobile, tablette et PC

Une offre mobile à 14,99 pour un seul utilisateur sur mobile, tablette et PC

