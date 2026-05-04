Ligue 1 : la belle affaire de Lyon, l'OM en crise, les résultats et classement

Découvrez les résultats de toutes les journées de Ligue 1 avec le classement mis à jour dès la fin des matchs.

A l'approche du sprint final, chaque contre-performance coûte très cher dans la course aux places européennes. Comme le week-end précédent, l'OM en a fait l'amère expérience lors de la 32e journée de Ligue 1, avec une claque reçue à Nantes (3-0) et d'immenses doutes sur l'avenir de son entraîneur Habib Beye.

L'Europe s'éloigne d'autant que Monaco a battu sur le fil Metz (2-1) et que l'Olympique Lyonnais a fait la bonne affaire dimanche soir en dominant le Stade Rennais (4-2). Résultat, Lyon, 3e avec 60 points, a désormais deux longueurs d'avance sur Lille 4e et 4 sur Rennes 5e. Monaco, 6e, est à 6 points alors que l'OM, 7e, est relégué à 7 points de la troisième place.

Dans la course au titre, statu-quo puisque Lens a fait match nul à Nice (1-1) alors que le PSG, avec une équipe largement remaniée avant la demi-finale de Ligue des champions à Munich, a concédé le nul face à Lorient (2-2). La 33e journée verra Lens accueillir Nantes dès vendredi alors que tous les autres matchs, dont PSG-Brest, Monaco-Lille, Toulouse-Lyon ou encore Le Havre-Marseille, seront tous programmés à 21h dimanche 10 mai.

Les résultats de la Ligue 1

Découvrez tous les résultats du championnat de France de Ligue 1. Comme toujours, une victoire vaut 3 point, un match nul 1 point et bien évidemment 0 point en cas de défaite. La mise à jour se fait quelques minutes après le coup de sifflet final.

Le classement

Derniers résultats

08:46 - Les résultats et enseignements de la 32e journée de Ligue 1 La 32e journée de Ligue 1 a livré son verdict ce week-end et les enseignements sont nombreux. C'est officiel, après sa défaite samedi à domicile face à Monaco (2-1), le FC Metz est officiellement relégué en Ligue 2. Nantes peut encore croire mathématiquement à une place de barragiste après son large succès face à l'OM (3-0) mais a vu Auxerre battre Angers (3-1), ce qui lui complique fortement la tâche avec cinq points de retard sur l'AJA à deux journées de la fin. Dans le haut de tableau, l'OM a donc sombré à la Beaujoire et voit les places européennes s'éloigner. 7e, Marseille est à un point de Monaco 6e, trois points de Rennes 5e et surtout 5 points de Lille 4e et ultime qualifié pour la Ligue des champions. Une compétition dont l'Olympique Lyonnais se rapproche après sa victoire nette face à Rennes (4-2). En tête, le PSG a fait match nul face à Lorient (2-2) comme Lens à Nice (1-1). Paris reste en tête avec six points d'avance. Il reste toutefois trois matchs à jouer aux Parisiens dont un choc en retard face à Lens qui s'annonce décisif pour le titre.

Le calendrier de la Ligue 1

Pour cette saison 2025-2026, c'est la chaîne de la Ligue, Ligue 1 + qui prend les commandes pour les 7 matchs sur 8. Le dernier, l'affiche du samedi, reste sur les antennes de beIN Sports. Dans le détail, Ligue 1 + coûtera 14,99 € par mois pour avoir accès à huit des neuf rencontres de chaque journée. Le dernier match restera chez beIN Sports où l'abonnement mensuel revient à 15 € selon les offres. Au total, les consommateurs devront donc payer 29,99 € par mois pour avoir accès à l'intégralité de la saison 2025-2026 de la L1. Un prix, qui sur le papier, est l'un des moins chers ces dernières années. Pour rappel DAZN avait proposé 39,99 €/mois sans engagement ou 29,99 €/mois avec engagement de 12 mois.

14,99 par mois avec engagement pour deux utilisateurs

19,99 par mois sans engagement pour deux utilisateurs

Une offre dédiée aux -26 ans à 9,99 ans avec un utilisateur uniquement sur mobile, tablette et PC

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Vous pouvez souscrire à l'offre DAZN ici

Il est également possible de vous abonner à Ligue 1 + via la plateforme Prime Video qui détenait les droits du championnat de France. Pour souscrire et bénéficier de l'offre, vous pouvez vous abonner juste ici.